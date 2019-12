Mertesacker : jubilé le 13 octobre 2018 à Hanovre

Un champion du monde s’en va : le 13 octobre 2018 à la HDI-Arena de Hanovre, Per Mertesacker disputera son jubilé, quelques mois après la fin de sa carrière professionnelle à la fin de la saison actuelle. Initialement prévu sur le terrain de son club de jeunesse TSV Pattensen, le match aura finalement lieu à Hanovre en raison de l’intérêt grandissant du public. La vente de billets débutera le 1er juillet.

« Les réactions après l’annonce du jubilé ont été extrêmement positives. Afin qu’un maximum de personnes puisse assister au match, nous avons décidé de la déplacer. La HDI-Arena, en plus d’être un emplacement parfait en termes d’infrastructure, est également l’endroit où Per a débuté sa carrière professionnelle », a déclaré Timo Mertesacker, directeur de la Fondation Per Mertesacker.

104 sélections

« Je suis impatient de revoir de nombreux visages familiers. Nous discutons déjà beaucoup et avons obtenu plusieurs confirmations de la part de joueurs renommés », a déclaré le champion du monde 2014 aux 104 sélections avec l’équipe d’Allemagne. Plus d’informations sur les forces en présence et les prix des billets seront disponibles dans les prochaines semaines.

Mertesacker rangera les crampons à la fin de la saison. Âgé de 33 ans, le défenseur restera dans son club actuel, Arsenal, où il occupera un poste au sein du centre de formation du club.

De Pattensen à Londres

Les recettes du match iront au TSV Pattensen ainsi qu’à la Fondation de Per Mertesacker, qui s’engage pour l’intégration sociale d’enfants dans la région de Hanovre. Depuis 2009, plus de 100 enfants sont pris en charge via des activités mêlant soutien scolaire, cours de langue et football. Depuis 2016, la Fondation intègre des enfants réfugiés d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak.

Per Mertesacker a débuté au TSV Pattensen à l’âge de quatre ans avant de rejoindre Hanovre 96 à onze ans. En novembre 2003, il dispute son premier match de Bundesliga face au FC Cologne. Après la Coupe du monde 2006 en Allemagne, il rejoint le Werder Brême, où il reste cinq saisons avant s’engager pour les Gunners d’Arsenal. Avec l’équipe d’Allemagne, Mertesacker est devenu champion du monde en 2014, vice-champion d’Europe en 2008 et a terminé à la troisième place des Mondiaux 2006 et 2010.

[DFB]