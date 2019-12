Meret Wittje : " J'aime prendre mes responsabilités"

Depuis samedi l’équipe nationale féminine U19 se prépare à Anschwitzen en Suisse pour le coup d’envoi de l’EURO suisse. Les joueuses n’ont pas forcément besoin d’un temps d’adaptation comme nous l’explique la défenseure Meret Wittje : « Nous nous connaissons déjà toutes grâce aux équipes juniores et au championnat et nous nous sommes entraînées ensemble très régulièrement ces derniers temps. De plus, nous logeons dans un bel hôtel et nous avons un bon complexe pour nous entrainer juste à proximité. »

Les premières séances d'entraînement ont été appréciées des joueuses U19 : « Cela s’est très bien passé. En particulier sur le plan tactique où nous avons retravaillé des aspects déjà mis en place lors du dernier stage d’entraînement à Kaiserau. » Elle reste néanmoins « heureuse de pouvoir s’entraîner quelques jours de plus avant le coup d’envoi du tournoi soit donné. »

Meret Wittje, qui évolue au VfL Wolfsburg, fait partie des joueuses les plus âgées du groupe sélectionné par Maren Meinert et en est même la joueuse la plus expérimentée avec huit matchs disputés dont cinq en matchs de qualification pour l’EURO. En tant que défenseure centrale, Meret Wittje dirige les opérations depuis sa moitié de terrain. « J’aime couvrir à l'arrière, prendre mes responsabilités et avoir le terrain devant moi. »

Apporter son expérience de Wolfsburg

Meret Wittje peut également s’appuyer sur son expérience acquise avec les Louves de Wolfsburg pour briller sous le maillot de la Nationalmannschaft : « A Wolfsburg je m’entraîne avec des joueuses de classe mondiales. Cela m’aide également pour la sélection car cela me donne une incroyable confiance dans ce que tout ce que je fais. »

La défenseuse centrale s’attend à un groupe B équilibré dans cet EURO U19 : « Sur le plan footballistique, l’équipe des Pays-Bas est la plus forte du groupe. Les Néerlandaises ont fait preuve de beaucoup de régularité dans leurs performances ces dernières années » a déclaré Meret Wittje. Le Danemark et l’Italie sont quant à eux difficiles à cerner mais ces deux équipes se tiennent toujours prêtes pour créer la surprise.

Il est d’autant plus important pour les U19 d’aiguiser leur concentration avant le début du tournoi. Souder encore peu plus les liens et améliorer encore plus la compréhension sur le terrain sont bel et bien les objectifs des prochains jours. « Il y a des automatismes que nous devons encore travailler, la communication peut être encore améliorée et nous devons pouvoir deviner les déplacements des unes les autres sur le terrain. » conclut Meret Wittje