« Merci l’arbitre » : 63 arbitres amateurs honorés lors de Dortmund-Mayence

La rencontre de Bundesliga entre le FSV Mayence et le Borussia Dortmund ce samedi (coup d’envoi à 15h30) sera un événement particulier pour l’arbitre officiel Daniel Siebert, mais aussi pour 63 autres Schiedsrichter issus du monde amateur. Lors du match entre les deux équipes de tête du championnat, Siebert sera vêtu d’un maillot spécial sur lequel seront inscrits en petites lettres les noms de 63 arbitres amateurs : une récompense pour leur engagement dans le cadre de la campagne « Danke Schiri » (merci l’arbitre) organisée par la DFB et la DEKRA depuis 2016. Une tribune exceptionnelle devant 80 000 spectateurs et un hommage fort aux 75 000 arbitres amateurs officiant en Allemagne.

Les 63 arbitres sélectionnés sont issus à parts égales de chacune des 21 associations régionales de football et sont répartis dans trois catégories distinctes (femmes, hommes de plus de 50 ans et hommes de moins de 50 ans).