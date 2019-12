Meinert : « Grandir en tant qu’équipe et unité »

Le dernier obstacle sur la route du titre était trop élevé pour les U19 féminines lors de l’EURO en Suisse. Après la défaite 0-1 en finale contre l'Espagne, la sélection allemande a dû se contenter de la deuxième place. La sélectionneuse Maren Meinert revient sur le tournoi et explique ce qui a empêché le succès en finale.

DFB.de : Madame Meinert, votre équipe s’est inclinée 0-1 contre l’Espagne en finale de l’EURO. Pourquoi votre équipe n'a-t-elle pas pu reproduire en finale une grande partie de ce qu'elle a montré lors du tournoi ?

Maren Meinert : Nous devons retenir que nous n’avons pas réalisé notre meilleure performance lundi et méritions de perdre la finale. Nous avons beaucoup couru dès le début et n'avons pas gagné les deuxièmes ballons. À ce niveau, ce sont des choses qui décident l’issue d'un tel match. En outre, nous avons très peu apporté le danger en attaque. Nous espérons que les joueuses en tireront les bonnes conclusions et se serviront de cette finale pour leur progression.

DFB.de : Quel bilan tirez-vous du tournoi dans sa globalité ?

Meinert : Nos jeunes joueuses ont profité de l'opportunité d'acquérir une expérience importante et de terminer premières d'un solide groupe avec le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie. Même si le sentiment à l’issue de la finale prédomine encore, nous avons joué un bon football lors des quatre matchs précédents, que ce soit au niveau de la discipline tactique ou de la combativité, et nous avons mérité d’atteindre la finale.

DFB.de : Quelles améliorations avez-vous constaté au cours des derniers mois au sein de l'équipe ?

Meinert : Par rapport au tour élite et au match de qualification décisif contre l'Angleterre, l'équipe a franchi plusieurs paliers importants. Elle a progressé sur le plan tactique et a acquis une expérience précieuse du niveau international. Parallèlement, elle a grandi ensemble en tant qu’équipe, en tant qu’unité.

DFB.de : Après l’EURO, au tour de la Coupe du monde pour vous. Le staff et les U20 féminines iront en France dès jeudi pour le mondial.

Meinert : Nous savions déjà depuis quelques mois que nous disputerons deux tournois successivement et nous nous y sommes bien préparées. Nous avons travaillé avec les U20 pendant un an et demi sur cet événement et avons hâte que cela commence enfin. Nous avons eu un bon dernier test contre les Pays-Bas, l'équipe a beaucoup grandi ensemble au cours des dernières années. Ainsi, la Coupe du monde est un défi dont nous nous réjouissons beaucoup. Nous devrons tout donner dès le match d'ouverture contre le Nigeria pour avoir une chance.

[jz]