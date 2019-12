Meilleure meneuse de jeu : Marozsan deuxième

La joueuse de l’équipe d’Allemagne Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais) fait partie, pour la cinquième année consécutive, des meilleures meneuses de jeu au monde selon le nouveau classement de l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Comme en 2015 et 2017, les 90 experts de l’IFFHS ont accordé la deuxième place à la n°10 de l’équipe d’Allemagne, en lui attribuant 99 points. En 2016 et 2018, Marozsan avait terminé à la première place.

Sa coéquipière en sélection Sara Däbritz (Paris-Saint-Germain) arrive en 16e position avec cinq points. Avec 196 points, la championne du monde américaine Megan Rapinoe (Seattle Reign FC) arrive première de ce classement.

