"Meilleure meneuse de jeu de l'année" : Marozsan 2e

La championne olympique Dzsenifer Marozsan a terminé à la 2e place du vote de l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) désignant la "meilleure meneuse de jeu 2017". La capitaine de l'équipe d'Allemagne féminine a obtenu 98 points de la part d'experts et de représentants des médias de 91 pays et est devancée par la championne d'Europe néerlandaise Lieke Martens, qui a obtenu 165 points.

Marozsan avait remporté le titre l'année dernière et figure toujours dans le top cinq depuis 2012. Parmi les joueuses évoluant en Bundesliga, la Danoise Pernille Harder (VfL Woflsbourg) a pris la cinquième place avec 60 points tandis que la Néerlandaise Jackie Groenen (1. FFC Francfort) est huitième avec 16 points.

Le résultat du vote

1. Lieke Martens (Pays-Bas/FC Rosengard/FC Barcelone) 165 points

2. Dzsenifer Marozsan (Allemagne/Olympique lyonnais) 98

3. Marta (Brésil/FC Rosengard/Orlando Pride) 80

4. Carli Lloyd (États-Unis/Houston Dash/Manchester City) 78

5. Pernille Harder (Danemark/VfL Wolfsbourg) 60

6. Camille Abily (France/Olympique lyonnais) 59

7. Megan Rapinoe (États-Unis/Seattle Reign FC) 19

8. Jackie Groenen (Pays-Bas/1. FFC Francfort) 16

9. Shirley Cruz Trana (Costa Rica/Paris SG) 15

9. Samantha Kerr (Australie/Sky Blue FC) 15

11. Danielle Van Donk (Pays-Bas/Arsenal FC) 13

12. Amandine Henry (France/Paris SG/Portland Thorns) 10

12. Theresa Nielsen (Danemark/Bröndby IF/Valerenga FD) 10

14. Jill Scott (Angleterre/Manchester City) 9

15. Sherida Spitse (Pays-Bas/Lilleström SK/FC Twente) 8

16. Jordan Nobbs (Angleterre/Arsenal FC) 2

17. Aya Miyama (Japon/Okayama Yunogo Belle) 1

17. Mallory Pugh (États-Unis/Washington Spirit) 1

17. Lydia Nayeli Rangel (Mexique/Huelva/Tigres UANL) 1

