"Meilleur meneur de jeu de l'année" : Kroos 2e derrière Messi

Le champion du monde Toni Kroos a été désigné 2e "meilleur meneur de jeu 2017" avec 90 points à l'issue du vote de l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) effectué par des experts et des représentants des médias de 91 pays. Seul l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) avec 247 points devance le vainqueur de la Ligue des champions et remporte nettement la récompense.

Mesut Özil (Arsenal FC) termine 13e avec six points. L'international Toni Kroos a remporté le titre en 2014 avant que Messi ne remporte les trois suivants.

Le résultat du vote

1. Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone) 247 points

2. Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid) 90

3. Luka Modric (Croatie/Real Madrid) 81

3. Neymar Junior (Brésil/FC Barcelone/Paris SG) 81

5. Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City) 53

6. Isco (Espagne/Real Madrid) 36

7. Andres Iniesta (Espagne/FC Barcelone) 29

8. Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool FC) 17

9. Paolo Dybala (Argentine/Juventus Turin) 16

10. Christian Eriksen (Danemark/Tottenham Hotspur) 14

11. Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid) 12

12. Paul Pogba (France/Manchester United) 9

13. Mesut Özil (Allemagne/Arsenal FC) 6

14. Dele Alli (Angleterre/Tottenham Hotspur) 5

15. Eden Hazard (Belgique/Chelsea FC) 4

16. Blaise Matuidi (France/Paris SG/Juventus Turin) 3

16. Henrikh Mkhitaryan (Arménie/Manchester United) 3

18. Marek Hamsik (Slovaquie/SSC Naples) 2

19. Bernardo Silva (Portugal/AS Monaco/Manchester City) 1

19. David Silva (Espagne/Manchester City) 1

