Match solide de Trapp avec le PSG, difficile vainqueur de Troyes

Nouvelle victoire pour la Paris Saint-Germain en Ligue 1. Vainqueurs 2-0 (0-0) à domicile face à Troyes grâce à des buts de Neymar (73e) et Edinson Cavani (90e), les Parisiens restent largement en tête du championnat avec 41 points, soit 10 de plus que leur nouveau dauphin, l’Olympique de Marseille.

Habituellement remplaçant d’Alphonse Areola, Kevin Trapp a été titularisé et s’est distingué face aux Troyens en réalisant deux arrêts importants, dont un face-à-face impressionnant face à Stéphane Darbion (30e). 13e de Ligue 1 avec 18 points, Troyes a donné du fil à retordre aux futurs adversaires du Bayern Munich en Ligue des champions qui ont dû attendre la fin de la rencontre pour prendre les devants.

Trapp n'avait plus joué pour le PSG en match officiel depuis plus de six mois et un match de championnat face à Caen le 20 mai 2017 (1-1). [dfb]