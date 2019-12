Match nul spectaculaire entre l’Espagne et le Portugal

Cristiano Ronaldo a marqué de son empreinte le premier choc de cette Coupe du Monde 2018. Le Portugais, auteur d’un triplé, a permis à son équipe d’arracher le match nul 3-3 face aux anciens champions du monde espagnols au terme d’un match spectaculaire à rebondissements.

« J’ai toujours cru en moi. Je travaille pour ça depuis de nombreuses années. Nous nous sommes bien battus ce soir et nous voulons aller le plus loin possible. » a déclaré le quintuple Ballon d’Or après la rencontre. Cédric, le défenseur lusitanien, a lui parlé d’un « coup franc de folie » pour décrire le but égalisateur de Ronaldo. « Ronaldo transmet une incroyable sérénité. C’est le meilleur joueur du monde et il l’a encore prouvé ce soir. »

Ronaldo dans l’élite mondiale

Devant les 43 866 spectateurs du Stade Olympique de Sotchi, Ronaldo a par deux fois permis à son équipe de prendre l’avantage (4’ sp, 44’) même si Diego Costa, le récent vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid, a répondu par deux fois pour la sélection espagnole (24’, 55’) emmenée par son nouveau sélectionneur Fernando Hierro. L’heure de Nacho a ensuite sonné, le latéral du Real Madrid a permis à la Roja de mener pour la première fois dans ce match en trompant Rui Patricio d’une volée parfaitement équilibrée à la 58ème minute.

Ronaldo a ensuite frappé une nouvelle fois en égalisant à la 88ème sur coup franc. Le joueur du Real Madrid n’a laissé aucune à David de Gea en transformant ce coup franc salvateur qui permet à la sélection de Fernando Santos d’arracher le match nul. Avec ce triplé, Cristiano Ronaldo a atteint hier soir un nouveau record : le Portugais entre dans le cercle fermé des joueurs ayant au moins inscrit un but lors de quatre coupes du monde différentes aux côtés de Pelé, Uwe Seeler et Miroslav Klose.