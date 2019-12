But de Leon Goretzka

Manuel Neuer qui tente de sauver le but

Match nul contre la Serbie

À la 37e minute se présenta une autre occasion pour l’égalisation. Sané donna à Havertz qui dévia la balle vers Werner ; ce dernier tente un tir, repoussé du pied par le gardien. De l'autre côté du terrain, Adem Ljajic, absolument seul dans la surface, rata une occasion en or en tirant au-dessus de la barre transversale (41e). Nikola Milenkovic manqua également une occasion à bout portant après un coup franc, grâce à une intervention décisive de Jonathan Tah (44e).

La Mannschaft n’arrivait pas à concrétiser la dernière passe. À la 22e minute, Werner tente de reprendre un centre près du but, mais Marko Dmitrovic repousse avec un peu de chance. Les Serbes restèrent également dangereux : Jovic pénétra dans la surface de réparation après une contre-attaque avant d’être arrêté par la défense (25e). Derrière, l’équipe Serbe était très sereine et compacte.

Mais l’Allemagne fut malchanceuse lors d’une des premières offensives de la Serbie. Halstenberg repoussa le corner de la tête, mais la balle atterrit sur Jovic, qui saisit l’occasion et ouvra le score à la 12e minute. Cependant, la jeune équipe allemande ne fut pas impressionnée et continua à attaquer.

Après 47 secondes, Klostermann se montra très dangereux en apparaissant dans la surface de réparation serbe et en tentant un tir, qui finit à côté du second poteau. Havertz tenta également sa chance à distance à la troisième minute. L'équipe d’Allemagne était passée à l’offensive d’entrée de jeu, comme le souhaitait Joachim Löw avant le match.

Jovic et son instinct de buteur

Devant 26 101 spectateurs dans la Volkswagen Arena de Wolfsburg, la jeune équipe de Joachim Löw se sépara de la Serbie sur un match nul. Leon Goretzka marqua le but de l'égalisation à la 69e minute après l’ouverture du score par Luka Jovic en première mi-temps. Le match se finit sur le score de 1-1.

Le onze de départ de l’équipe d’Allemagne : Neuer (K) - Halstenberg, Tah, Kimmich, Werner, Brandt, Klostermann, Süle, Sané, Gündogan, Havertz.

Deux occasions d’égaliser pour Werner

Tir de Gündogan repoussé sur la ligne

En deuxième mi-temps, Löw a remplacé Neuer par Marc-André ter Stegen, et Havertz par Marco Reus. Reus entra dans la surface de réparation juste après la reprise, mais ne réussit pas à passer la balle à un de ses coéquipiers. La Serbie montre ensuite une nouvelle fois sa force, mais Darko Lazovic manqua le cadre (47e).

À la 59e minute, la Mannschaft ne fut pas loin d’égaliser lorsque Reus força Dmitrovic à réaliser un brillant arrêt à bout portant. L'équipe poussait beaucoup vers l’avant, mais se frayait rarement un chemin à travers la défense serbe. Puis, une double occasion : d'abord la tête de Sané qui atterrit dans les bras de Dmitrovic, puis un tir de Gündogan qui fut repoussé sur la ligne de but après avoir dribblé Dmitrovic (65e).

Égalisation de Goretzka

L’Allemagne se montrait toujours plus dangereuse : Reus adressa un centre à Werner qui ne réussit pas à saisir la balle devant les buts (67e). Et enfin, Goretzka, qui remplaça Brandt à la 56e minute, reçut une passe de Reus et offrit l’égalisation à son équipe grâce à une frappe des 16 mètres plein axe. Après une belle feinte, Sané aurait pu donner l’avantage à son équipe peu de temps après, mais son tir fut arrêté par Dmitrovic (72e).

La pression ne cessait de croître dans la surface de réparation serbe. Reus manqua de peu le second poteau depuis un angle fermé (75e). Sur un tir lointain de Sané, Dmitrovic sauva in extremis (77e). Peu après, il arrêta à nouveau un tir de Reus (79e). En toute fin de match, le Serbe Milan Pavkov reçut un carton rouge suite à faute grave sur Sané (90e +3).