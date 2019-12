Match nul 2-2 face au Japon

Grâce à leur match nul 2-2 (0-1) face aux doubles championnes du monde, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg poursuivent leur série d’invincibilté cette année, à 2 mois d’affronter la Chine en ouverture de la Coupe du monde (8 juin - 15h).

Yui Hasegawa donna l’avantage aux visiteuses peu après la demi-heure de jeu (35e). En deuxième mi-temps, la capitaine Alexandra Popp remit les deux équipes à égalité (53e). Les Japonaises repassèrent devant au tableau d’affichage par l’intermédiaire de Kumi Yokoyama (69e) avant que Svenja Huth, élue tout récemment joueuse allemande de l’année, ne close la rencontre sur le score de 2-2 (72e).

Invaincues depuis presque un an

Pour ses débuts avec l’équipe d’Allemagne, Martina Voss-Tecklenburg s’était imposée à deux reprises : face à la France, 1-0 puis samedi dernier face à la Suède, 2-1. Face au Japon, les Allemandes ont connu leur 11e match de suite sans défaite (9 victoires, 2 nuls). Leur dernière défaite remonte au 7 mars 2018 à l’occasion de la SheBelievesCup face à la France (0-3).

Les féminines évoluèrent face au Japon dans le même système que celui mis en place une semaine auparavant en Suède : un 4-2-3-1 avec Popp seule en pointe. De nouveau sur pied, Svenja Huth effectuait, elle, son retour sur l’aile. Devant 4804 spectateurs, parmi lesqules Silvia Neid, Horst Hrubesch et Oliver Bierhoff étaient présents, les Allemandes débutèrent la rencontre avec envie et courage à l’image des montées de la Munichoise Lina Magull sur son côté gauche pour porter la première fois le danger dans le camp adverse (7e ; 8e). Les Japonaises reprirent ensuite peu à peu le jeu à leur compte et trouvèrent même la faille à la 35e minute suite à une erreur de relance d’Almuth Schult, battue sur un lob d’Hasegawa.

Un match nul mérité

Au retour des vestiaires, l’équipe d’Allemagne tenta, mais ni Popp (45e), ni Maroszan (47e) ne parvinrent à tromper l’attention de la portière japonaise. Les deux joueuses que l’on retrouva quelques minutes plus tard pour l’égalisation : la numéro 10 centra pour sa capitaine qui ajusta Chika Hirao de la tête (53e). La possession fut allemande, les occasions aussi mais la finition manqua ; à Knaak, tout d’abord, bien lancée sur la gauche de la surface (56e) puis à Magull, sur un lob astucieux (57e). Et les championnes olympiques se firent alors punir une dizaine de minutes plus tard par Yokoyama (69e) avant de réagir dans la foulée grâce à Huth, de la tête (72e). Un sauvetage in extremis de Pauline Bremer en toute fin de match permit aux Allemandes de tenir ce score de 2-2.

Les joueuses retenues par Martina Voss-Tecklenburg pour le mondial disputeront ensuite un dernier match amical le 30 mai à Regensburg face au Chili avant de s’envoler pour Rennes où elles y affronteront la Chine pour le premier match de Coupe du monde. Suivront des oppositions face à l’Espagne (12 juin, 18h) et l’Afrique du Sud (17 juin, 18h).

[dfb]