Match nul 1-1 face au Danemark

L’équipe d’Allemagne a concédé un match nul 1-1 face au Danemark pour son premier match de préparation à l’EURO 2020. Au Stadion Tirol d’Innsbruck (Autriche), les hommes de Joachim Löw ont pris les devants en début de seconde mi-temps grâce à Florian Neuhaus (48e), avant de concéder l’égalisation danoise signée Yussuf Poulsen (71e).

Le sélectionneur a profité du match face aux Danois pour titulariser à nouveau Mats Hummels et Thomas Müller, de retour en équipe d’Allemagne après leur mise à l’écart suite à la Coupe du monde 2018. Le défenseur de Dortmund, accompagné de Matthias Ginter et Niklas Süle en défense, formait la charnière devant Manuel Neuer et derrière le milieu de terrain composé de Joshua Kimmich, Florian Neuhaus, Robin Gosens et Lukas Klostermann. Devant, le trident offensif était composé de Thomas Müller, Serge Gnabry et Leroy Sané.

« Il y a eu du bon et du moins bon », a déclaré Joachim Löw en fin de partie. « Nous nous sommes compliqués la tâche en ne doublant pas l’écart. Mais il était clair que tout ne serait pas parfait. Nous serons au complet à l’entraînement à partir de vendredi et nous aurons une semaine entière pour faire les bons réglages. »

[dfb]