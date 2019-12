Martina Voss-Tecklenburg entraînera l’équipe d’Allemagne

Martina Voss-Tecklenburg sera bientôt la nouvelle sélectionneuse de l’équipe d’Allemagne féminine. Le contrat signé entre la DFB et la femme de 50 ans sera valable jusqu’à la fin de l’EURO 2021. Voss-Tecklenburg est actuellement la sélectionneuse de l’équipe féminine de Suisse et occupera ses nouvelles fonctions en Allemagne à l’issue de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2019. Jusque-là, Horst Hrubesch restera l’entraîneur temporaire de la sélection allemande ; en poste depuis un mois, Hrubesch a obtenu deux victoires en deux matchs à la tête de l’équipe.

Ancienne joueuse, Martina Voss-Tecklenburg a disputé 125 matchs avec l’équipe d’Allemagne et gagné quatre championnats d’Europe. Elle débuta sa carrière d’entraîneure en 2008 au FCR Duisbourg, avec lequel elle remporta deux coupes d’Allemagne et une Coupe de l’UEFA. Après un court passage au FF USV Iéna, elle se vit confier les clés de la sélection féminine de Suisse en 2012. Trois ans plus tard, elle qualifia les Helvètes pour la première Coupe du monde de leur histoire.

Britta Carlson, 31 sélections avec la Mannschaft féminine et actuellement coach adjointe au VfL Wolfsbourg, sera l’assistante de Voss-Tecklenburg à la tête de l’équipe d’Allemagne. Elle soutiendra Horst Hrubesch dès le 10 juin prochain à l’occasion du match amical face au Canada.

« Élan et passion »

« Martina Voss-Tecklenburg a de l’expérience et jouit d’une grande reconnaissance », a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel. « Je suis convaincu que grâce à son expertise et sa personnalité, et avec le soutien de Britta Carlson, elle est la personne qui pourra continuer de faire progresser et gagner notre équipe nationale féminine. Il était important pour moi de faire participer ouvertement la fédération suisse de football à cette opération. J’ai moi-même discuté avec son président Peter Gilliéron qui a réagi très positivement à cette façon transparente de procéder. Je tiens ici à remercier encore une fois Horst Hrubesch, qui s’est immédiatement dit prêt à accompagner notre équipe jusqu’au bout des qualifications pour le Mondial. »

Martina Voss-Tecklenburg a déclaré : « J’attends ce passionnant challenge avec impatience. La restructuration actuelle de la DFB, avec notamment la mise en synergie des footballs féminin et masculin, est une opportunité immense pour progresser et innover. Reprendre le poste de sélectionneuse d’un double champion du monde et octuple champion d’Europe est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Je suis également contente d’avoir en la personne de Britta Carlson une collègue expérimentée dans mon équipe, et je pense que nos idées se complèteront bien. Après six ans à entraîneur pour la fédération suisse de football, avec laquelle j’ai vécu beaucoup de bons moments, la DFB m’offre la possibilité d’effectuer un nouveau pas vers l’avant. L’équipe de Suisse et nos objectifs demeurent mes préoccupations actuelles. J’aborderai ensuite mes nouvelles responsabilités avec élan et passion. »

Martina Voss-Tecklenburg ne fera pas d’autres déclarations à ce sujet tant qu’elle sera sélectionneuse de l’équipe nationale de Suisse.

[dfb]