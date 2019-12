L’internationale allemande Dzsenifer Marozsan souffre d’une embolie pulmonaire. C’est ce que son club, l’Olympique Lyonnais, a annoncé sur son site Internet. La joueuse l’a elle-même confirmé sur son compte Instagram. Rien ne permet encore de déterminer la date du retour à la compétition de la capitaine de la sélection allemande.

« Mon état s’améliore et je suis très bien prise en charge à Lyon sur le plan médical. Cependant, je ne pourrais pas m’entraîner avec mon équipe pendant quelques semaines. » a écrit Dzsenifer Marozsan sur son compte Instagram. « Mais les gens qui me connaissent, savent que je suis une guerrière et que je vais tout faire pour revenir encore plus forte. »

« Maintenant, le plus important est que Dzeni soit de retour en forme » a déclaré le sélectionneur Horst Hrubesch. « Elle peut compter sur tout notre soutien et doit prendre tout le temps nécessaire pour sa convalescence. »

« Bon rétablissement à Dzsenifer Marozsan ! » a souhaité le président de la Fédération allemande de football (DFB) Reinhard Grindel. « J’espère que notre capitaine sera de retour en forme le plus vite possible. »

La sélection allemande dispute ses deux matchs décisifs pour la qualification au Mondial 2019 le 1er septembre face à l’Islande à Reykjavik (16h55) puis le 4 septembre face au Îles Féroé (17h).