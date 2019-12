Marozsan parmi les finalistes pour le titre de footballeuse de l’année

La capitaine de la sélection allemande féminine Dzsenifer Marozsan est en course pour le titre de footballeuse mondiale de l’année. La milieu de terrain de 26 ans, qui appartient à l’Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des champions, figure parmi les finalistes désignées par la FIFA, en compagnie de sa coéquipière en club Ada Hegerberg (Norvège) et la Brésilienne Marta (Orlando Pride), déjà lauréate à cinq reprises de ce titre.

La gagnante sera annoncée le 24 septembre dans le cadre du gala "The Best" à Londres. Trois joueuses allemandes ont déjà été récompensées avec Birgit Prinz (de 2003 à 2005), Nadine Angerer (2013) et Nadine Keßler (2014). La FIFA avait annoncé fin juillet la liste des dix candidates. Les capitaines et les entraîneurs de toutes les sélections de la FIFA, les fans du monde entier ainsi que plus de 200 représentants des médias sont éligibles au vote (25% du vote pour chaque catégorie).

Reynald Pedros (Olympique lyonnais), Asako Takakura (Japon) et Sarina Wiegman (Pays-Bas), la lauréate de l’année dernière, sont les finalistes pour remporter le titre d’entraîneur de l’année dans le football féminin. Stephan Lerch était dans la pré-sélection après avoir réalisé le doublé avec le VfL Wolfsbourg.

[sid]