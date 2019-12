Marozsan et Reus distingués

S’ils ne sont plus dans le même club depuis quatre ans, Jürgen Klopp et Marco Reus ont encore l’occasion de fêter des trophées en commun : le coach de Liverpool et le joueur de Dortmund ont vu leurs excellences performances de l’année récompensées, et ont respectivement été désignés entraîneur et joueur allemand de l’année . Dzsenifer Maroszan , élue joueuse allemande de l’année , complète le trio.

« C’est bien de remporter à nouveau un titre ensemble », a réagi Klopp après la cérémonie. Ils ont tous les deux vécu une grande saison.

Epargné par les blessures en 2018/2019, Reus fut au sommet de son art et a failli mener le BVB au titre de champion d’Allemagne. Il a remporté le vote organisé par le magazine Kicker pour la deuxième fois après 2012. « C’est plus beau qu’il y a sept ans, c’est une sensation très différente de ce que j’avais ressenti à l’époque », a réagi l’élégant dépositaire du jeu du BVB, bien qu’il n’ait pas non plus ramené la DFB-Pokal à Dortmund avec son équipe. « Marco est un joueur qui rendrait n’importe quelle équipe du monde meilleure qu’elle ne l’est » a déclaré le directeur sportif du BVB Michael Zorc à la Sid.

Seul Kei Havertz (Bayer Leverkusen, 121 voix) a pu s’approcher des 158 voix recueillies par Marco Reus. Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Liverpool, premier entraîneur allemand entraînant à l’étranger distingué, a devancé son homologue du Fortuna Düsseldorf Friedhelm Funkel.

Dzsenifer Marozsan, triple vainqueure de la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, réalise un second triplé en raflant le titre de footballeuse allemande de l’année pour la troisième année de suite. Distinction logique selon l’entraîneure de la Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg , élogieuse envers sa brillante numéro 10 : « sa qualité footballistique ne fait aucun doute ! ».