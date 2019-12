Marozsan et Kroos dans les équipes de l’année de l'IFFHS

La championne olympique Dzsenifer Marozsan (Olympique lyonnais) et le champion du monde Toni Kroos (Real Madrid), tous les deux vainqueurs de la dernière Ligue des champions, ont été nommés dans les équipes féminine et masculine de l’année 2017 à l’issue du vote de l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) effectué par des experts et des représentants des médias de 91 pays. Marozsan a reçu le deuxième plus grand nombre de voix parmi toutes les joueuses alors que la Bundesliga féminine est représentée par la Danoise Pernille Harder (VfL Wolfsbourg).

Les champions du monde Manuel Neuer et Mats Hummels ainsi que le Polonais Robert Lewandowski (tous du Bayern Munich) étaient nominés pour l’équipe masculine. Les joueuses de Bundesliga qui postulaient pour une place dans l'équipe type étaient la Suédoise Nilla Fischer (VfL Wolfsbourg), l’Autrichienne Verena Aschauer (SC Sand) et la championne d'Europe néerlandaise Vivianne Miedema (Bayern Munich jusqu’à l’été/désormais à Arsenal). Le sélectionneur Joachim Löw a pris la deuxième place du vote.

Les équipes de l’année 2017

Hommes

GARDIEN : Gianluigi Buffon (Italie/Juventus Turin)

DÉFENSE : Dani Alves (Brésil/Juventus Turin/Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Italie/Juventus Turin/AC Milan), Marcelo (Brésil/Real Madrid)

MILIEU : Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid), Luka Modric (Croatie/Real Madrid), Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City)

ATTAQUE : Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Lionel Messi (Argentine/ FC Barcelone), Neymar (Brésil/ FC Barcelona/ Paris Saint-Germain)

ENTRAÎNEUR : Zinédine Zidane (France/Real Madrid)

NOMINÉS : Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich), Mats Hummels (Allemagne/Bayern Munich), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Daniel Carvajal (Espagne/Real Madrid), Gerard Piqué (Espagne/FC Barcelone), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Isco (Espagne/Real Madrid), Andres Iniesta (Espagne/FC Barcelone), Paolo Dybala (Argentine/Juventus Turin), Harry Kane (Angleterre/Tottenham Hotspur), Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone);

Entraîneur : Joachim Löw (Allemagne)

Femmes

GARDIENNE : Sarah Bouhaddi (France/Olympique lyonnais)

DÉFENSE : Lucy Bronze (Angleterre/Manchester City/Olympique lyonnais), Wendie Renard (France/Olympique lyonnais), Stephanie Houghton (Angleterre/Manchester City), Anouk Dekker (Pays-Bas/Montpellier HSC)

MILIEU : Dzsenifer Marozsan (Allemagne/Olympique lyonnais), Pernille Harder (Danemark/VfL Wolfsbourg), Carli Lloyd (États-Unis/Houston Dash/Manchester City)

ATTAQUE : Lieke Martens (Pays-Bas/FC Rosengard/FC Barcelone), Alex Morgan (États-Unis /Olympique lyonnais/Orlando Pride), Samantha Kerr (Australie/Sky Blue FC)

ENTRAÎNEUR : Sarina Wiegman (Pays-Bas)

NOMINÉES : Nilla Fischer (Suède/VfL Wolfsbourg), Verena Aschauer (Autriche/SC Sand), Vivianne Miedema (Pays-Bas/Bayern Munich/Arsenal FC), Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Arsenal FC), Griedge M'Bock (France/Olympique lyonnais), Kadeisha Buchanan (Canada/Olympique lyonnais), Saki Kumagai (Japon/Olympique lyonnais), Camille Abily (France/Olympique lyonnais), Marta (Brésil/FC Rosengard/Orlando Pride), Ada Hegerberg (Norvège/Olympique lyonnais), Jodie Taylor (Angleterre/Arsenal FC/Melbourne City);

Entraîneur : Gérard Prêcheur (France/Olympique lyonnais)

[dfb]