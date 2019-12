Marozsan de retour en sélection

Dzsenifer Marozsan a été rappelée en sélection pour les deux prochains matchs de la Nationalmannschaft féminine face à l’Italie le 10 novembre (16h) à Osnabrück et à l’Espagne le 13 novembre à Erfurt. La joueuse de l’Olympique Lyonnais effectue son retour dans le groupe de Horst Hrubesch après une pause due à une embolie pulmonaire.

Horst Hrubesch : « Nous sommes très heureux que Dzseni ait réussi à surmonter cette embolie et qu’elle soit de retour parmi nous. Nous sommes restés en contact étroit avec elle durant ces derniers mois et nous avons suivi attentivement ses progrès pendant sa convalescence et sa rééducation. Toutefois, nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous voulons travailler prudemment avec Dzseni et ne pas précipiter les choses. C’est pourquoi, comme convenu avec son club, Dzseni ne restera pas jusqu’à la fin du rassemblement et rentrera plus tôt à Lyon. »

Kathrin Hendrich (Bayern Munich), Lena Petermann (FFC Turbine Potsdam) et Melanie Leupolz (Bayern Munich) effectuent elles aussi leur retour en sélection. A l’inverse, Verena Schweers (Bayern Munich), Linda Dallmann (SGS Essen), Hasret Kayikci (SC Freiburg) et Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) manquent à l’appel sur blessure ou raisons médicales.

Grandes premières pour Lohmann et Hechler

Deux nouvelles joueuses figurent dans le groupe de 26 sélectionné par Horst Hrubesch : Sydney Lohmann, 18 ans, joueuse du Bayern Munich et Janina Hechler, 19 ans, joueuse du FFC Francfort, ont été appelées pour la toute première fois en sélection. Hechler faisait partie cet été de la sélection U20 qui a disputé la Coupe du Monde en France, tandis que Lohmann a pris part à l’EURO U19 en juillet dernier. « Nous voulons sans cesse intégrer des joueuses intéressantes des catégories inférieures. Janina und Sydney ont réalisé de bonnes performances, que ce soit avec leurs sélections ou en club. Il est important de les voir à ce niveau et d’observer comment elles vont jouer avec nous et s’intégrer au groupe. » a expliqué Horst Hrubesch.

Les prochaines rencontres de la sélection allemande seront les deux dernières de l’année 2018 et serviront de préparation à la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Le tirage au sort de la phase de groupe aura lieu le 8 décembre prochain à Paris. « Chaque match est maintenant décisif pour les joueuses et leur présence à la Coupe du Monde. L’Italie et l’Espagne sont d’ambitieux adversaires mais face à ces équipes nous devons jouer comme nous voulons le faire lors de la prochaine Coupe du Monde. » a précisé le sélectionneur Horst Hrubesch.