Marozsan de retour en équipe d’Allemagne

Dzsenifer Marozsan, sur la touche depuis plusieurs mois en raison d’une embolie pulmonaire, est de retour dans le groupe de l’équipe d’Allemagne féminine pour les matchs contre l’Italie le 10 novembre (16h) à Erfurt et contre l’Espagne le 13 novembre (16h) à Osnabrück.

Le sélectionneur Horst Hrubesch a déclaré : « Nous sommes très heureux que Dzseni soit de retour dans l’équipe après sa maladie. Nous étions constamment en contact avec elle ces derniers mois et avons suivi avec attention sa période de rétablissement. Nous allons néanmoins agir de manière responsable et la faire revenir petit à petit. En accord avec son club, nous avons décidé de ne pas la faire rester jusqu’au bout. Elle rentrera à Lyon plus tôt que les autres joueuses. »

Kathrin Hendrich (FC Bayern Munich), Lena Petermann (1. FFC Turbine Potsdam) et Melanie Leupolz (FC Bayern Munich) sont également de retour. Malades ou blessées, Verena Schweers (FC Bayern Munich), Linda Dallmann (SGS Essen), Hasret Kayikci (SC Fribourg) et Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) manquent à l’appel.

Hrubesch a fait appel à deux nouvelles joueuses : Sydney Lohmann (18 ans, FC Bayern Munich) et Janina Hechler (19 ans, 1. FFC Francfort), qui rejoignent les A pour la première fois. « Janina et Sydney ont montré de belles choses en sélections juniores et en championnat. Il est important de les voir joueur chez nous et d’observer comment elles agissent », a déclaré le sélectionneur.

Les matchs contre l’Italie et l’Espagne sont les derniers de l’équipe d’Allemagne en 2018. Le tirage au sort de la Coupe du monde en France (7 juin – 7 juillet 2019) sera effectué le 8 décembre à Paris.

[dfb]