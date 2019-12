Marozsan dans le 11 de l’année

La meneuse de jeu allemande Dzsenifer Marozsan figure parmi le 11 de l’année 2017 de la FIFPro pour la deuxième année consécutive. La joueuse de 25 ans a été choisie parmi plus de 4100 joueuses de première division dans 45 pays.

En dehors de la joueuse aux 84 sélections, on retrouve dans ce 11 Nilla Fischer et Pernille Harder qui jouent en Frau-Allianz Bundesliga au VfL Wolfsbourg. L’Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des champions, compte également l’Anglaise Lucy Bronze, les Françaises Wendie Renard et Camille Abily ainsi donc que par Marozsan, ce qui en fait le club le mieux représenté dans ce 11. C’est cependant la Néerlandaise et championne d’Europe Lieke Martens qui a récolté le plus de voix (1251).

Ce n’est que la troisième fois qu’un 11 de la FIFPro est établi. Les joueuses devaient accorder leurs suffrages à une gardienne, quatre défenseuses, trois milieux et trois attaquantes.

Le 11 FIFPro

[dfb]

Hedvig Lindahl (Suède - FC Chelsea)Lucy Bronze (Angleterre - Olympique Lyon) Nilla Fischer (Suède - VfL Wolfsbourg) Wendie Renard (France - Olympique Lyon) Irene Paredes (Espagne - Paris Saint-Germain)Camille Abily (France - Olympique Lyon) Dzsenifer Marozsán (Allemagne - Olympique Lyon) Marta Vieira da Silva (Brésil - Orlando Pride)Pernille Harder (Danemark - VfL Wolfsburg) Lieke Martens (Pays-Bas - FC Barcelone) Alex Morgan (USA - Orlando Pride)