Mark Uth, 100ème débutant de l'ère Joachim Löw

Il s’était certainement imaginé de meilleurs débuts sous le maillot de la Mannschaft. Qui aimerait débuter en sélection par une défaite 0-3 dans un match de gala face aux Pays-Bas ? Evidemment, Mark Uth aurait sûrement préféré inscrire le but de la victoire et être aujourd’hui au cœur des discussions. Pourtant, ses 57 minutes passées sur le terrain avaient quelque chose de spécial : Mark Uth est le centième joueur à faire ses débuts avec la Mannschaft sous Joachim Löw qui dirigeait hier soir son 168ème match en tant que sélectionneur de l’équipe d’Allemagne. DFB.de a recueilli quelques données intéressantes sur les joueurs lancés par Jogi Löw.

Les deux premiers joueurs à avoir été lancés en sélection par Joachim Löw sont Manuel Friedrich et Malik Fathi à l’occasion d’une victoire 3-0 en août 2006 face à la Suède. Ce match coïncide également avec les grands débuts de Joachim Löw sur le banc de la Mannschaft qui dans un premier temps avait aligné le onze titulaire de la Coupe du Monde 2006 avant de faire renter les nouveaux venus en sélection en seconde mi-temps.

Les numéros marquants :

Numéro 25 : Christian Gentner (VfL Wolfsburg) – 29 mai 2009 à Shanghai contre la Chine

Numéro 50 : Ron-Robert Zieler (Hanovre 96) – 11 novembre 2011 à Kiev contre l’Ukraine

Numéro 75 : Patrick Hermann (Borussia Mönchengladbach) – 10 juin 2015 à Cologne contre les Etats-Unis

Thomas Müller présent dans 58% des matchs de l’ère Löw

Thomas Müller est le joueur le plus utilisé par Joachim Löw depuis sa prise de fonction. L’attaquant du Bayern Munich, qui fêtait face aux Pays-Bas sa 97ème sélection, a pris part à 58% des matchs de l’équipe d’Allemagne sous Joachim Löw. La liste des internationaux éphémères comprend 14 joueurs dont cinq d’entre eux ont débuté en tant que titulaire lors du match face à la Pologne le 13 mai 2014 à Hambourg. Jamais Joachim Löw n’a lancé autant de débutants dans un seul et même match, douze néophytes faisaient partie du groupe retenu ce jour-là pour affronter la sélection polonaise. Deux d’entre eux, Christoph Kramer et Shkodran Mustafi, sont devenus champions du Monde deux mois plus tard.

De quels clubs provient la plupart des joueurs lancés par Joachim Löw depuis 2006 ? Réponse : le Bayer Leverkusen. Le sélectionneur national a au cours de ses douze années passées sur le banc de la Mannschaft permis à huit joueurs du Werkself de faire leurs débuts en sélection. Schalke 04 et le Borussia Dortmund complètent le podium avec respectivement 11 et 9 joueurs. Seuls trois joueurs du Bayern Munich ont été lancé en sélection par Jogi Löw : il s’agit de Thomas Müller, Holger Badstuber et Joshua Kimmich.

Face aux Pays-Bas, Joachim Löw, qui dirigeait son 168ème match à la tête de l'équipe d'Allemagne, a dépassé le légendaire Sepp Herberger en termes de longévité sur le banc de la Mannschaft. Sepp Herberger reste cependant et fort logiquement le sélectionneur ayant lancé le plus de joueurs durant son mandat : 220 internationaux en 26 ans !