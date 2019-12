Mario Gomez rentre à Stuttgart

L’attaquant de la Mannschaft Mario Gomez quitte le VfL Wolfsburg pour rejoindre son club formateur, le VfB Stuttgart, où il a signé un contrat allant jusqu’à 2020. C’est à Stuttgart que Mario Gomez a débuté sa carrière de footballeur professionnel ; en 2007, il remporta le titre de champion d’Allemagne avec le VfB, aux côtés notamment de Sami Khedira, Cacau, Thomas Hitzlsperger, Andreas Beck et Timo Hildebrand.

« Je suis très heureux de revenir à la maison, là où tout a commencé pour moi », a déclaré Gomez. « Les jours qui ont précédé le transfert, je ressentais de plus en plus l’envie de revenir à Stuttgart. » Le directeur des sports du VfB Michael Reschke a décrit Mario Gomez comme « un homme de grande qualité et une personne à laquelle on peut s’identifier » et a souligné l’importance pour Stuttgart de bénéficier d’un « attaquant au-dessus de la norme. »

Après des transferts successifs au Bayern Munich, à la Fiorentina et à Besiktas Istanbul, Mario Gomez a rejoint Wolfsburg à l’été 2016. Il y marqua 19 buts en 52 matchs pour les Loups et mena l’équipe vers le maintien en Bundesliga à l’issue des matchs de barrage en fin de saison dernière.