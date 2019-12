Mario Gomez prend sa retraite internationale

Le buteur du VfB Stuttgart Mario Gomez, 33 ans, a annoncé ce dimanche sur sa page Facebook qu’il prenait sa retraite internationale.

« Ça n’a pas toujours été facile, pas toujours réussi et pourtant, c’était beau ! Mais le moment est venu de laisser la place et de donner aux nombreux jeunes et talentueux garçons la possibilité de réaliser leur rêve, de faire leurs preuves, d’acquérir de l’expérience et de réaliser le meilleur pour l’Allemagne », a écrit Gomez.

Gomez a inscrit 31 buts pour un total de 78 sélections. Il a pris part à deux coupes du monde (2010 et 2018) et trois EURO (2008, 2012 et 2016). Son meilleur résultat fut la deuxième place lors de l’EURO 2008 en Autriche et en Suisse.

Il ne ferme cependant pas complètement la porte. « Si jamais le sélectionneur ressent le besoin pour une quelconque raison dans deux ans pour l’EURO et que je me sens encore en condition de pouvoir aider, alors je serai bien entendu à disposition », a ajouté Gomez.

[sid]