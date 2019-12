Maren Meinert : « Le tournoi fut une expérience incroyable »

Les U20 ont été éliminées de la Coupe du monde en France en quart de finale contre le Japon (1-3). Dans une interview pour DFB.de, Maren Meinert s’est exprimée sur le manque de mordant offensif de son équipe, l’expérience engrangée par ses joueuses et l’esprit d’équipe.

DFB.de : Madame Meinert, comment s’est passé le quart de finale contre le Japon de votre point de vue ?

Maren Meinert : On a pu voir que le Japon était une très bonne équipe. Après leur premier but, nous nous sommes retrouvées dans une situation de contre, ce que les Japonaises ont très bien géré. Au final, mon équipe a tout donné mais le Japon a mérité sa victoire. Nous n’avons pas été assez incisives devant et on ne peut pas remporter un quart de finale de cette manière. Je ne peux pas faire de reproche à mon équipe, elle a fait ce qu’elle a pu. Nous avons donné tout ce que nous avions. Je dois féliciter le Japon, après le 1-0, elles ont été trop fortes pour nous – nous devons l’accepter. Évidemment, c’est rageant de devoir rentrer à la maison au stade des quarts de finale.

DFB.de : N’aurait-il pas été logique que l’équipe allemande rentre aux vestiaires avec un but de retard ?

Meinert : C’est vrai. Nous n’avons pas bien protégé notre surface de réparation et n’avons pu mener que quelques rares offensives. Au final, nous avons trop souvent perdu le ballon rapidement. Contre une équipe comme le Japon qui reste toujours bien positionnée, cela ne pardonne pas. Cela s'explique en partie par le fait que nous n'avons pas été en mesure d'alléger la pression sur nos épaules.

DFB.de : Quelles leçons vos joueuses tirent-elles d’une défaite comme celle-ci ?

Meinert : C’est évidemment un moment dur à accepter pour toute l’équipe parce que nous souhaitions aller au bout de cette compétition. Je pense que le Japon est l’une des meilleures équipes de la compétition, c’était compliqué. À la fin du match, j’ai dit aux joueuses qu’elles devraient un peu laisser reposer tout cela. Elles finiront par réaliser que ce tournoi était une expérience fantastique. Sportivement, on pourrait voir ce qui nous manque en ce moment et ce que nous pouvons faire. Cela aidera certainement les joueuses. Avec Lena Oberdorf, Sjoeke Nüsken, Klara Bühl et Sophia Kleinherne, nous avions quatre éléments qui étaient déjà avec nous lors de l’EURO U19. Ce sont des joueuses qui pourront apporter leur expérience aux jeunes joueuses lors du prochain EURO U20.

DFB.de : Pour des raisons d’âge, il s’agissait de la dernière apparition de certaines joueuses avec les U20. Que leur avez-vous apporté en route ?

Meinert : C’est vraiment dommage pour les joueuses car nous avons énormément investi durant les deux dernières années. Toute l'équipe, qui a participé à ce tournoi, a fait preuve d'une grande cohésion et d'un esprit d'équipe spécial. Un jour, cette défaite poussera les joueuses vers l’avant. Pour le moment, nous nous devons d’accepter que notre chemin s’arrête en quart de finale. Mais c’est loin d’être le cas pour les joueuses. Même les plus jeunes, qui n’avaient pas complètement passé ces deux dernières années avec nous, ont énormément progressé.

[dh]