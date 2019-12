Marcus Sorg remplacera Joachim Löw pour les matchs de juin

Le sélectionneur Joachim Löw sera remplacé par son assistant Marcus Sorg au mois de juin pour les deux matchs de qualifications à l’EURO 2020 contre la Biélorussie et l’Estonie. Joachim Löw est dans l’obligation de s’absenter pour des raisons médicales (artère bloquée suite à un accident de sport, et nécessitant une hospitalisation).

L’intervention se passe bien pour le sélectionneur, à qui son médecin a conseillé de rester au repos ces prochaines semaines. Il sera donc remplacé par Marcus Sorg, lui-même épaulé par Andreas Köpke.

« Je me sens à nouveau très bien mais je dois prendre du repos ces quatre prochaines semaines. Je suis continuellement en contact téléphonique avec mon staff et nous allons le rester dans le cadre des matchs contre la Biélorussie et l’Estonie. Marcus Sorg, Andy Köpke et Oliver Bierhoff ont beaucoup d’expérience commune, et nous allons gérer au mieux cette courte pause. »