Marcus Sorg et Danny Röhl feront partie du staff de Hansi Flick

Alors que Hansi Flick, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale allemande, prendra ses fonctions le 1er août, la Mannschaft s’apprête à connaître un nouveau départ. Danny Röhl va rejoindre l'équipe d'entraîneurs en tant qu'assistant aux côtés de Marcus Sorg. Âgé de 32 ans et titulaire d'une licence A de l'UEFA, il était l'assistant de Flick au Bayern Munich et a signé un contrat de trois ans, qui inclut le championnat d'Europe 2024 à domicile. Le contrat de Sorg court également jusqu'en 2024.

Hansi Flick a commenté : « Je suis ravi que Danny Röhl me rejoigne au sein du staff technique de l’équipe nationale. J'ai passé près de deux ans à travailler en confiance et avec succès à ses côtés au Bayern Munich. Je considère Danny comme un expert absolu du jeu, il partage ma vision du football. Tout comme Marcus Sorg, que je connais bien pour l'avoir côtoyé en équipe nationale. Je suis ravi d'avoir à mes côtés deux experts confirmés, Danny Röhl et Marcus Sorg, pour relever les défis qui attendent l'équipe nationale. »

Bierhoff : « Trouver la bonne combinaison sera un facteur important »

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et des académies, s’est exprimé : « Trouver la bonne combinaison, établir une relation de confiance entre les entraîneurs, ce sera un facteur de réussite très important. Nous sommes ravis que Hansi Flick emmène avec lui un professionnel hautement qualifié en la personne de Danny Röhl, qui a prouvé sa compréhension du jeu et sa nature innovante au cours de ses précédentes expériences. Je suis également heureux que le nouveau sélectionneur assure la continuité en se servant des compétences de Marcus Sorg. »

Avant de rejoindre Munich en tant qu'assistant de Niko Kovac, Danny Röhl était analyste vidéo et entraîneur des jeunes au RB Leipzig, ainsi qu'entraîneur adjoint de Ralph Hasenhüttl à Leipzig et à Southampton. « Je suis très reconnaissant envers Hansi Flick, Oliver Bierhoff et la DFB pour cette incroyable opportunité qu'ils m'offrent de travailler pour l'équipe nationale allemande. C'est le rêve de tout entraîneur allemand. Je suis impatient de me mettre au travail et je veux aider l'équipe nationale à revenir au sommet avec mes idées et mon approche. »

Köpke quitte son poste d'entraîneur des gardiens de but

Un changement a également été opéré au poste d'entraîneur des gardiens de but, Andreas Köpke quittant son poste après 17 ans au sein de l'équipe nationale. « Je suis incroyablement reconnaissant pour ce que j’ai vécu au cours de cette période et les réussites aux côtés de Jürgen Klinsmann et Joachim Löw », a déclaré Köpke. « Je suis convaincu que Hansi Flick sera capable de continuer sur ce chemin et de mener l'Allemagne vers les sommets une fois de plus. Mais cela nécessite un nouveau départ, c'est pourquoi j'ai décidé de me retirer. Je souhaite à Hansi et à son équipe tout le succès possible et bonne chance pour les défis à venir ». Le successeur d'Andreas Köpke sera désigné ultérieurement.

