Marco Reus : « Regarder tous ensemble vers l'avenir »

L'Allemagne reprendra sa campagne de qualification pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein à Saint-Gall, en Suisse, dans deux jours (jeudi 2 septembre, 20h45). Marco Reus, Ilkay Gündogan et Ridle Baku se sont exprimés sur la façon dont l'équipe se prépare pour le match, au deuxième jour du camp d'entraînement de la Mannschaft à Stuttgart.

Marco Reus au sujet...

...de son retour en équipe nationale : C'est un sentiment formidable, je suis heureux d'être de nouveau ici. Les premières séances d'entraînement ont été bonnes, nous avons travaillé dur et l'entraîneur a essayé de nous expliquer sa philosophie. Il faudra un certain temps avant de pouvoir la mettre en œuvre, mais en tant qu'équipe, nous nous habituons au style de jeu.

...du retour des supporters dans le stade : Cela nous donne une vraie montée d'adrénaline, car l'ambiance est toujours incroyable. C'est plus vrai pour les matches à domicile que pour les matches à l'extérieur, mais rien ne vaut le retour des supporters dans les stades, qui prennent du plaisir à regarder un match de football.

...des discussions avec Hansi Flick : Nous avons eu une conversation ouverte et positive sur ce qui était possible et sur le fait que je voulais ou non jouer pour l'équipe nationale, ce qui a été une décision simple. J'apprécie qu'il m'ait contacté si rapidement.

...de ses aspirations : Avant tout, j'ai toujours envie de jouer, comme tout le monde. Les attentes concernant nos performances ont été redéfinies, et chacun devra donner le meilleur de lui-même. J'ai personnellement travaillé sur mon jeu en revoyant les matchs du Championnat d'Europe et en examinant de près les miennes. Nous devons maintenant regarder tous ensemble vers l'avenir. Nous sommes heureux de ce nouveau départ et de cette nouvelle énergie, tant sur le terrain qu'en dehors.

...du nouveau style de jeu : Nous avons une bonne équipe, avec beaucoup de grands joueurs qui peuvent presser rapidement et couvrir beaucoup de terrain. Lorsque vous récupérez le ballon haut, vous êtes plus proche du but adverse. L'équipe s'adapte bien. Ce sera un bon test de jouer contre des équipes nationales fortes. Cela nous aidera vraiment à nous développer.

...de son rôle dans l'équipe : J'essaie de prendre des responsabilités. Nous nous sommes très bien réparti les tâches ces dernières années et j'espère jouer un rôle clé dans l'équipe. Si vous êtes performant, vous avez vos chances, mais il faut l’être sur une longue période.

Ilkay Gündogan au sujet...

...de sa vision de l’équipe nationale : Je suis très heureux de faire à nouveau partie de l'équipe. Nous avons eu deux saisons intenses en club, sans beaucoup de pauses, ce qui fait que vous commencez à vous demander comment et si vous pouvez continuer à le faire. J'ai eu de bonnes discussions et, finalement, la décision a été facile à prendre. Les gens qui vous entourent peuvent vous aider à vous forger une opinion, car parfois vous ne voulez pas décider tout seul. Après avoir parlé avec le sélectionneur, j'ai pu mieux comprendre ses idées, c'était important pour moi. Je suis heureux qu'il ait pris le temps de me parler, j'ai vraiment apprécié.

...des rencontres à venir : La défaite en qualification pour la Coupe du monde (2-1 contre la Macédoine du Nord) nous a mis dans une situation un peu délicate. Nous voulons gagner les trois prochains matchs, nous sommes très motivés. Nous devons prouver sur le terrain pourquoi nous sommes les favoris du groupe.

Ridle Baku au sujet…

...de ses premières impressions : Je suis heureux de pouvoir à nouveau jouer avec les meilleurs. J'ai pris mes marques dès mes débuts et j'ai continué à travailler dur et à réaliser de bonnes performances. Je suis vraiment content que certains d'entre nous, issus des U21, aient été appelés dans l'équipe première.

...de ses qualités : La saison dernière, j'ai principalement joué sur le côté droit et j'ai mis quelques buts et donné des passes décisives. Je me classe parmi les défenseurs à vocation offensive.

...des champions d'Europe U21 dans l'équipe : Les garçons ont énormément progressé en tant que joueurs, ils ont faim et veulent continuer à être sélectionnés et à se faire une place dans l'équipe première.