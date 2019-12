Marco Reus offre la victoire au Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund s’est imposé dans l’avant-dernier match de la 23e journée de Bundesliga sur le terrain du Borussia Mönchengladbach grâce à un but de Marco Reus, aligné au coup d’envoi aux côté de Mario Götze pour la première fois depuis 429 jours. Reus avait récemment signé son grand retour à la compétition suite à une absence de neuf mois sur blessure. C’était également la première fois que Marco Reus et les deux champions du monde Mario Götze et André Schürrle étaient titularisés ensemble lors d’un match avec la Borussia Dortmund.

Au Borussia-Park, Marco Reus a inscrit le seul but du match sur une belle frappe tout en finesse qui a touché la barre transversale avant de rentrer (32e). Son dernier but en championnat remontait au 20 mai dernier face au Werder Brême lors d’une victoire 4-3 du Borussia Dortmund.

Grâce à cette victoire, les hommes de Peter Stöger s’emparent de la place de dauphin avant le match du RB Leipzig lundi soir en clôture de cette journée de championnat, sur le terrain de l'Eintracht Francfort (20h30).

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le VfB Stuttgart a pris le meilleur sur le FC Augsburg en s'imposant 1-0 grâce au 157e but de Mario Gomez en Bundesliga.