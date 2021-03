"Nous avons conscience que le Bayern n’est plus dans la course"

Marcel Halstenberg : « Wolfsburg sera un gros morceau »

Marcel Halstenberg et ses coéquipiers du RB Leipzig affrontent ce mercredi soir (20h45) le VfL Wolfsburg en quart de finale du DFB-Pokal. En exclusivité pour DFB.de, le défenseur de la Mannschaft a balayé les sujets : le match couperet qui s’annonce, les ambitions du RB Leipzig, l’EURO 2020… et l’après-carrière.

DFB.de : Monsieur Halstenberg, si l’on regarde le classement actuel de la Bundesliga, le VfL Wolfsburg était le pire tirage possible pour le RB Leipzig…

Marcel Halstenberg : C’est sera un gros morceau, sans aucun doute. Le match nul 2-2 en championnat a montré ce que Wolfsburg possédait comme qualités offensives et défensives. Il faudra veiller à mettre en place notre football et à garder Wolfsburg en cage.

DFB.de : Le VfL fait partie des équipes surprises de la saison. Qu’est-ce qui les rend si forts, selon vous ?

Marcel Halstenberg :Ils sont solides derrière, concèdent peu de buts. Devant, le VfL a Wout Weghorst, un bon attaquant qui a déjà pas mal marqué. Ils ne construisent pas toujours depuis leur défense, mais savent profiter des deuxièmes ballons et jouer directement sur leur attaquant pour garder la possession.

DFB.de :Wout Weghorst est en effet le meilleur buteur du VfL Wolfsburg, et a marqué lors du dernier match contre Leipzig. Comment pouvez-vous l’arrêter ?

Marcel Halstenberg : Avec sa taille et son jeu de tête, c’est un attaquant puissant. Il sait concrétiser les occasions franches. Il faudra le marquer de très près pour ne pas lui laisser ce genre d’occasions.

DFB.de : Le dernier match de coupe d’Allemagne entre Wolfsburg et Leipzig date d’octobre 2019. Je suppose que vous vous en rappelez avec un certain plaisir ?

Marcel Halstenberg :Oui, ça c’était très bien passé pour nous. Dans le meilleur des cas, le scénario sera le même (rire). Mais je m’attends à un adversaire très différent cette fois-ci.

DFB.de : Leipzig s’était imposé 6 à 1…

Marcel Halstenberg : Mais Wolfsburg est une équipe d’un tout autre calibre qu’à l’époque. Et ce jour-là, tout avait fonctionné à merveille. Toutes nos occasions ont terminé au fond.

DFB.de : En mai 2019, Leipzig disputait la finale de la coupe d’Allemagne et s’inclinait 3-0 devant le Bayern Munich. Cette saison, le Bayern est d’ores et déjà éliminé. Ceci augmente-t-il les chances du RB Leipzig de remporter le premier trophée de son histoire ?

Marcel Halstenberg :Nous avons conscience que le Bayern n’est plus dans la course, bien sûr. Mais nous devons d’abord passer ce tour contre Wolfsburg. Nos chances de soulever la coupe sont plus élevées, mais il restera soit Dortmund, soit Mönchengladbach en demi-finale (victoire 1-0 de Dortmund ndlr), deux très bonnes équipes.

« Nous sommes installés pour longtemps dans le haut du tableau »

DFB.de :En championnat, Leipzig est à la deuxième place. Croyez-vous que votre club soit capable de tenir la dragée haute au Bayern Munich sur la durée, dans la course au titre ?

Marcel Halstenberg :Je pense que les dernières années ont montré que nous sommes installés pour longtemps dans le haut du tableau, et que nous nous sommes rapprochés du Bayern et de Dortmund. Nous sommes encore dans la course dans toutes les compétitions. Cette saison pourrait être la nôtre, mais il reste beaucoup de matchs.

DFB.de :Toutefois, votre équipe doit régulièrement encaisser les départs de joueurs majeurs, tels que Timo Werner à Chelsea en 2020 ou encore Dayot Upamecano au Bayern la saison prochaine.

Marcel Halstenberg : Upa est grandiose cette saison et évolue au top-niveau depuis deux ou trois ans. Il est encore jeune et a beaucoup de potentiel. C’est tout à fait normal qu’il fasse l’objet de convoitises en Allemagne et à l’international. Quand un club comme le Bayern se manifeste, et propose une autre rémunération ainsi que l’objectif de gagner tous les titres chaque année, c’est difficile pour un joueur d’affirmer qu’il n’est pas intéressé. Nous avons énormément grandi, mais le Bayern est encore au-dessus. Pour nous en tant que club, ce sera bien entendu un challenge de le remplacer, comme ce fut le cas pour Timo Werner. Mais tout le monde travaille dur pour le remplacer, que ce soit en lui trouvant un bon successeur ou en compensant son absence en tant qu’équipe.

DFB.de :Votre compère en défense Angelino est lui aussi en train de prendre de l’envergure à Leipzig, à tel point qu’il fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du championnat. Par conséquent, on vous voit désormais plus souvent en défense centrale. Vous y sentez-vous aussi à l’aise que sur le côté gauche ?

Marcel Halstenberg : Lorsque nous jouons avec une défense à trois, en 3-5-2 ou 3-4-3, alors je me sens bien en défense centrale, car je peux participer à la construction du jeu. Par ailleurs, je vois bien qu’Angelino est très important pour notre jeu offensif grâce à ses buts et passes décisives. Jouer en défense centrale est donc facile à accepter.

DFB.de :Comment vivez-vous le fait de ne plus être titulaire à chaque match ?

Marcel Halstenberg : Nous avons beaucoup de potentiel dans l’équipe, et nous faisons souvent tourner pour éviter les surcharges de travail. Quand tous les joueurs sont opérationnels, la concurrence est rude. Surtout en défense : Nordi Mukiele a récemment marqué après être entré en jeu contre le Hertha. Depuis janvier, Willi Orban marque beaucoup pour un défenseur central. De mon côté, il faut donc que je donne tout ce que j’ai aux entraînements, pour montrer à l’entraîneur que je veux jouer. Et en fin de compte, cela me fait aussi progresser.

EURO 2020 : « Nous ne devons pas nous sous-estimer »

DFB.de :Autre sujet vous concernant : fin mars aura lieu la dernière trêve internationale avant l’EURO, avec des matchs de qualification pour la Coupe du monde contre l’Islande, la Roumanie et la Macédoine du Nord. Sera-t-il important de paraitre déjà prêt pour le grand tournoi cet été ?

Marcel Halstenberg : Il s’agira d’abord de matchs que nous voudrons gagner. Mais il est effectivement important de mettre aussi en route les automatismes collectifs. De mon côté, je veux montrer que je veux répondre présent et être sur le terrain.

DFB.de :L’EURO verra l’Allemagne se mesurer au Portugal, à la France et à la Hongrie dans un groupe difficile. Comment jugez-vous la difficulté du challenge qui s’annonce ?

Marcel Halstenberg : Ce sont des adversaires très difficiles. Il faudra donner le maximum à chaque match, afin de poursuivre l’aventure. Mais nous ne devons pas non plus nous sous-estimer.

DFB.de : En tant que défenseur, vous feriez potentiellement face à Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé. Vous avez déjà affronté ce dernier. Comment faire pour stopper ce genre de joueurs ?

Marcel Halstenberg : On voit que ce sont des joueurs d’exception. Ils sont explosifs et enchaînent les bons matchs, notamment Ronaldo en ce moment. Et on veut se mesurer à de tels joueurs. On a toujours hâte d’y être, car il s’agit de voir si l’on est capable d’être au niveau.

DFB.de : Vous aurez 30 ans cette année, un âge auquel les footballeurs se posent des questions sur ce qu’ils feront après la carrière. Y avez-vous déjà pensé ?

Marcel Halstenberg :Je serai sans doute conseiller financier. (rire) J’y penserai tranquillement à un autre moment, mais il est vrai que j’aime m’occuper personnellement de ce qui touche aux questions financières. Ça m’amuse, et je peux m’imaginer aller dans cette direction. L’un de mes meilleurs amis travaille dans cette branche. Il m’a quelque peu initié au sujet, et nous en discutons avec plaisir, par exemple du cours des actions ou du fonctionnement des choses. Cela pourrait être quelque chose pour moi.

