Manuel Neuer : « Trois adversaires issus de trois continents »

L’équipe d’Allemagne affrontera le Mexique, la Suède et la Corée du Sud dans le groupe F de la Coupe du monde 2018, qui débutera en juin prochain. Florilège de réactions.

JOACHIM LÖW, sélectionneur : « Il est certain que je ne suis pas affolé. Nous connaissons les Mexicains depuis la Coupe des confédérations, nous connaissons les Suédois ici en Europe, seuls les Sud-Coréens représentent une petite inconnue pour nous. Mais peu importe notre groupe, nous devons nous qualifier pour le tour suivant. C’est notre ambition. Sportivement, ce sont des adversaires très intéressants. Dans la phase de groupe, il s’agira de poser les bases pour la défense de notre titre. Lorsque je parle à mes homologues des autres pays, je remarque que notre statut de champion du monde les pousse à nous observer, à regarder ce qu’il se passe en Allemagne. Après la Coupe des confédérations aussi. Certains pays ont rattrapé leur retard et ont de bonnes équipes avec d’excellentes individualités. Ce sera une Coupe du monde passionnante et nous serons tous heureux lorsqu’elle débutera. »

MANUEL NEUER, capitaine : « Nous avons désormais trois adversaires qui ne sont pas des inconnus et je préfère toujours savoir à l’avance ce qui nous attend. Ce sont des adversaires que nous devront prendre au sérieux, mais contre qui notre objectif restera la première place du groupe. Le Mexique joue un football agressif. Nous pourrons également bien nous préparer au match face aux Suédois ; ils ont battu l’Italie, nous ne les prendrons donc sûrement pas à la légère. La Corée du Sud est forte dans le jeu, c’est bien connu. C’est un groupe intéressant avec trois adversaires issus de trois continents différents. »

REINHARD GRINDEL, président de la DFB : « C’est un groupe très intéressant et notre équipe aura d’excitants défis à relever. La préparation de ces trois matchs commence dès maintenant. »

THOMAS MÜLLER : « Les trois équipes ont des qualités très diverses, on touchera donc à tout. L’équipe a appris à connaître le Mexique lors de la Coupe des confédérations, mais dans une Coupe du monde, tout est différent. La question de savoir si ce groupe est facile ou difficile dépendra de notre état d’esprit. »

JEROME BOATENG : « Notre groupe est très intéressant, car avec le Mexique et la Corée du Sud, nous affronterons des équipes venant d’autres continents. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes les favoris de ce groupe. »

SHIN TAE-YONG, sélectionneur de la Corée du Sud : « L’Allemagne est une grande équipe, un adversaire très difficile. Je ne suis pour l’instant pas très optimiste s’agissant de notre duel. Heureusement, nous les affronterons en dernier. »

JANNE ANDERSSON sélectionneur de la Suède : « Les matchs seront difficiles. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Depuis les barrages contre l’Italie, je ressens une très grande confiance au sein de notre équipe. »

JUAN CARLOS OSORIO, sélectionneur du Mexique : « L'Allemagne est championne du monde en titre, je pense qu'il n'y a pas plus fort, c'est un challenge extraordinaire. J'ai le souvenir de la Coupe des confédérations, mais aussi que deux de nos meilleurs joueurs étaient blessés. Ça me fait plaisir de les retrouver. La vérité est que nous pouvons rivaliser, et nous espérons jouer contre eux d’égal à égal. »

