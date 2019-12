Manuel Neuer : « Nous n’aurions pas pu rêver mieux »

Une semaine après son sacre en Bundesliga, le Bayern a réalisé le doublé hier soir en remportant la 19e Coupe d’Allemagne de son histoire aux dépens d’un débutant à ce niveau de la compétition, le RB Leipzig ; les Bavarois se sont imposés 3-0 (1-0). Le site DFB.de a recueilli les réactions des principaux acteurs de cette finale.

Manuel Neuer (Bayern Munich) : J’étais extrêmement motivé pour la finale. Je m’étais mis dans la tête à l’entraînement que je la jouerais. Je me suis remis juste à temps. Nous n’aurions pas pu mieux rêver. Le coach Nico Kovac a toujours cru en moi et comptait sur moi pour aujourd’hui. Je suis content pour Arjen Robben, Franck Ribéry et Rafinha, qu’ils s’en aillent sur une victoire. Ils sont des figures importantes du Bayern, sans eux nous n’aurions pas gagné autant de titres.

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Nous voulions décrocher le doublé, et nous avons tout fait pour cela. Nous avons très bien joué. Tout le monde y a contribué. Au final, nous pouvons dire que la saison a été très très bonne pour nous.

Arjen Robben (Bayern Munich) : Un trophée, c’est très précieux. C’est bien que je puisse faire mes adieux avec cette victoire en coupe et en championnat. J’ai d’ores-et-déjà hâte de fêter cela avec l’équipe.

Franck Ribéry (Bayern Munich) : Nous avons tout bien fait. Une finale c’est toujours beau, l’ambiance y est toujours spéciale. La semaine dernière était assez riche en émotions, aujourd’hui aussi. C’est la vie et le football. Je n’oublierai jamais ce que nous avons accompli. Je suis fier de ma carrière au Bayern. Il y a eu beaucoup de grands joueurs au Bayern – Ribéry et le Bayern, c’est pour la vie. Ces dernières douze années ont été extraordinaires.

Nico Kovac (Entraîneur - Bayern Munich) : Leipzig était l’adversaire le plus difficile sur lequel nous pouvions tomber. Ils ont très bien joué mais Manuel Neuer nous a maintenu en vie dans ce match. Au bout du compte, c’est une victoire méritée. Nous étions un tantinet supérieur.

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) : C’était une soirée frustrante pour nous. Nous avons pourtant bien joué mais nous n’avons pas concrétisé nos occasions. La chance n’était pas de notre côté. Le Bayern a mérité sa victoire. Nous avons trop laissé filer dans ce match.

Péter Gulácsi (RB Leipzig) : A la fin, le Bayern mérite de gagner, même si nous avons quelques occasions. A cet instant nous sommes encore déçus, c’est difficile à digérer. C’était un grand jour pour le club de Leipzig, finalement nous n’avons malheureusement pas été récompensés.

Oliver Mintzlaff (Directeur général – RB Leipzig) : C’est une grande déception. Quand tu te retrouves en finale, tu veux gagner. Nous avons fait 30 grosses premières minutes, lors desquelles nous aurions dû ouvrir le score. Après avoir concédé ce premier but, nous avons perdu en assurance. Cette défaite n’est au final pas imméritée.

[dfb]