Manuel Neuer : « Nous concentrer sur nos objectifs »

L’équipe d’Allemagne débute sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 jeudi soir face à l’Islande (20h45). Manuel Neuer, Florian Neuhaus et Amin Younes ont répondu aux questions ce mardi en conférence de presse à Düsseldorf. Retrouvez-en ici les principales déclarations.

Manuel Neuer au sujet…

… du départ de Joachim Löw : Nous voulons couronner son beau parcours. Je pense qu’il mériterait de partir sur une grande victoire. Il est très motivé et ambitieux, et veut soigner son départ. Je suis en équipe nationale depuis 2009, et j’ai vécu à ses côtés des beaux et des mauvais moments.

… de la préparation pour l’EURO : Il est important de considérer nos entraînements et nos matchs comme faisant partie de notre préparation pour l’EURO. Nous devons en tirer de bons résultats et de bonnes expériences en tant qu’équipe.

… du successeur de Joachim Löw : Le futur sélectionneur doit avoir de l’expérience et avoir réalisé des choses dans le football allemand, connaitre la Bundesliga et les internationaux. Mais pour le moment, nous devons d’abord nous concentrer sur nos objectifs en tant que joueurs.

… de sa propre carrière : Cela dépendra de ma forme et de mes performances. Le départ de Joachim Löw n’aura pas d’incidence. L’important pour moi est de me sentir utile pour une équipe.

Florian Neuhaus au sujet…

… de cette année de championnat d’Europe : Nous avons de grandes ambitions. Pour moi personnellement, c’était une saison particulière : j’ai fait mes premiers pas en équipe d’Allemagne, et j’apprécie à sa juste valeur le fait d’être à nouveau présent. Je veux saisir ma chance à l’entraînement et en match, puis nous verrons ce qui arrivera cet été.

… de la concurrence au milieu de terrain : Nous pouvons être heureux d’avoir autant de bons joueurs dans nos rangs. Jamal Musiala et Florian Wirtz sont ravis d’être là ; c’est très spécial quand on n’a que 17 ou 18 ans. Chacun veut montrer ce qu’il sait faire. La concurrence est importante pour rester motivé.

… de ses attentes : J’ai joué trois matchs avec l’équipe d’Allemagne et je serais très heureux d’en disputer d’autres. C’est aussi un sentiment très fort de marquer pour la sélection. Mon poste est celui de milieu central : je peux ouvrir le jeu, mais aussi entrer dans la surface adverse et marquer. Je pense que c’est ce que le sélectionneur attend de moi.

Amin Younes au sujet…

… de son retour en sélection : Je ne m’attendais pas à être de retour aussi vite. Je ne savais moi-même pas exactement où j’en étais quand je suis venu à Francfort. Je suis heureux que le sélectionneur ait fait appel à moi et que je puisse m’entraîner avec les meilleurs joueurs d’Allemagne.

… de ses propres qualités : Je veux toujours m’améliorer et apprendre, pour devenir un meilleur joueur. Je suis bien sûr plutôt doué en un-contre-un, mais je sais aussi défendre et travailler pour l’équipe. J’essaie aussi de devenir encore meilleur dans ce que je sais déjà faire. J’ai appris à jouer dans la rue et sur les terrains vagues, là où il faut savoir s’imposer et où on apprend à éliminer. Mais le football professionnel requiert de savoir faire d’autres choses, d’être un joueur complet.

… de son rêve de jouer l’EURO : C’est un très grand rêve, mais l’important est d’atteindre un maximum d’objectifs avec l’équipe. Je veux aider l’équipe à gagner les trois prochains matchs. La concurrence est saine, et je veux faire bonne impression.

… de la Coupe des confédérations 2017 : Nous étions une équipe soudée, unie, avec des joueurs de qualité. Beaucoup de joueurs étaient nouveaux. Le fait d’être allé au bout, sans grande préparation et avec la manière, montre à quel point l’Allemagne a de supers joueurs. J’espère que nous remporterons le prochain trophée, comme à l’époque.

[dfb]