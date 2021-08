Manuel Neuer : « Je veux devenir champion du monde avec cette équipe »

Trois matchs de qualification pour la Coupe du monde attendent l'équipe nationale allemande en l'espace de sept jours, d'abord jeudi à Saint-Gall (Suisse) contre le Liechtenstein, puis dimanche 5 septembre à Stuttgart contre l'Arménie et enfin mercredi 8 septembre à Reykjavik contre l'Islande (tous à 20h45). Auparavant, le capitaine Manuel Neuer et le staff du nouveau sélectionneur national Hansi Flick se sont exprimés sur leurs objectifs et leurs attentes.

Manuel Neuer au sujet...

... des premières mesures après l’EURO : C'est un nouveau départ, avec de nouveaux visages. Nous sommes dans une situation où nous avons tout à prouver, même les internationaux confirmés. Nous avons des objectifs élevés, notamment en vue de la Coupe du monde. Nous voulons nous qualifier et prendre un bon départ avec le nouveau staff. Nous voulons gagner les trois matchs et nous sommes très motivés. Nous voulons profiter de ce temps pour communiquer entre nous et apprendre à connaître les nouveaux joueurs. Je veux devenir champion du monde avec cette équipe, même si je sais que la route sera longue.

... de la vie sans Joachim Löw : C'est étrange de ne pas retrouver Jogi Löw après une si longue période, tout comme Andy Köpke, en ce qui me concerne, comme entraîneur des gardiens. J'ai déjà fait la connaissance de Hansi Flick lorsqu'il était entraîneur adjoint de l'équipe nationale et au Bayern. Nous avons eu des échanges animés au fil des ans, c'est un entraîneur très communicatif qui parle toujours aux joueurs les yeux dans les yeux.

... de l'avenir de l'équipe : l'Italie est un bon exemple. Ils étaient agréables à regarder à l’EURO. Il doit en être de même pour nous. Je crois en notre équipe et je sais quel potentiel nous avons. Nous n'avons pas été en mesure de le démontrer lors des tournois précédents. Nous devons mettre en place sur le terrain ce que nous avons décidé.

... de l’EURO 2024 comme objectif personnel : Bien sûr, c'est un rêve, mais je dois rester en forme et en bonne santé d'ici là. Tout doit être parfait, mes performances doivent être bonnes et je dois avoir le sentiment que l'équipe a besoin de moi. C'est encore trop tôt pour en parler. Le plus important pour moi, ce sont les étapes qui suivent maintenant et la Coupe du monde qui arrive.

... du nouveau style de jeu : je peux imaginer Hansi Flick s’inspirant du très bon football que nous avons joué au Bayern sous ses ordres. Je pense qu'il sera important, avec ou sans ballon, que nous soyons toujours actifs et que nous mettions l'adversaire sous pression, dès le début du match. Mais nous allons certainement entrer dans les détails à ce sujet dans les prochains jours.

L'entraîneur adjoint Danny Röhl au sujet...

... du contenu des séances : Nous avons trois sujets : Il faut de la vitesse, de l'intensité et beaucoup d'activité sur et en dehors du terrain. C'est ce que nous avons prévu pour la première semaine. Les phases de transition seront également abordées. Dans quelle mesure sommes-nous actifs après avoir perdu le ballon ou lorsque l'adversaire a la possession ? Nous voulons exercer un pressing intense et jouer avec conviction. L’aspect décisif est : que se passe-t-il après avoir récupéré le ballon ? Il faudra jouer avec courage.

... du travail avec Hansi Flick : Nous partageons les mêmes principes de jeu, nous devons désormais les transmettre à l'équipe. C'est ce sur quoi nous allons travailler dans les prochains jours. Mais avec la qualité que nous avons, je suis convaincu que nous pouvons le faire.

L'entraîneur adjoint Marcus Sorg au sujet...

... des débuts du nouveau staff technique : C'est tout à fait normal avec un nouveau sélectionneur de devoir mettre en place certaines choses. Nous essayons de transmettre notre vision aux joueurs et de leur expliquer ce que nous attendons d’eux.

Le Special Coach Mads Buttgereit au sujet...

...de ses tâches : Nous voulons travailler les coups de pied arrêtés, mais aussi beaucoup d'autres choses. Vous pouvez travailler de manière très détaillée sur ces phases de jeu. Il s'agit de faire participer les joueurs, c'est la clé. C'est un travail continu. Nous devons créer une dynamique afin que les joueurs puissent ramener ce qu’ils ont acquis dans leurs clubs, continuer à travailler dessus et finalement s'améliorer. L'environnement ici est très réceptif à l'innovation.

L'entraîneur des gardiens Andreas Cronenberg au sujet...

... du contenu de la formation : Il s'agit de donner confiance aux gardiens de but le plus rapidement possible. Si nous apprenons à nous connaître rapidement, les choses viennent automatiquement sur le terrain.

... de Manuel Neuer : J'ai le sentiment qu'il est très curieux et je suis sûr qu'il sera également ouvert à des nouvelles méthodes. Les échanges avec Toni Tapalovic (entraîneur des gardiens de but du Bayern Munich ; ndlr) seront importants pour continuer à se développer et, encore une fois, passer un pallier.

