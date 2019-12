Manuel Neuer : « Je suis sur la bonne voie »

Actuellement éloigné des terrains, Manuel Neuer est convaincu de pouvoir faire son retour en Bundesliga avant la fin de saison et ne pense pas être en danger quant à sa participation à la Coupe du Monde. « Je suis confiant et je sais que je vais pouvoir rejouer durant la phase retour de la Bundesliga », confie le gardien de 31 ans du Bayern Munich et de la Mannschaft dans une interview accordée à FCB.tv.

Le capitaine de la Mannschaft n’est cependant pas encore fixé sur la date précise de son retour : « Nous devons rester prudents ». Manuel Neuer, qui a une nouvelle fois subi une fracture du pied gauche en septembre dernier, est globalement satisfait de sa rééducation : « Franchement, je me sens bien et mon pied s’est très bien remis. Je ne ressens plus aucune douleur et selon moi je suis sur la bonne voie. »

Manuel Neuer a également salué les performances de son remplaçant Sven Ulreich, titulaire dans les buts du Bayern Munich depuis la 5e journée de Bundesliga : « Sven est un super gardien, il a aujourd’hui l’occasion de le démontrer. Il montre d’excellentes choses ici au Bayern et avec la Mannschaft. »