Manuel Neuer est votre « Joueur de l’année »

Il est la définition même du capitaine, celui qui permet à son équipe de maintenir le cap dans la tempête. Le portier du Bayern Munich confirme ses qualités de meneur d’hommes également en équipe nationale, en parvenant à toujours trouver les mots juste même dans les moments difficiles. Sur le terrain, il est devenu le véritable relais du sélectionneur Joachim Löw.

En club, il a remporté tout ce qu’il était possible de remporter la saison dernière : Bundesliga, DFB Pokal, Ligue des champions, Supercoupe d’Allemagne et d’Europe. Sur un plan personnel, il a été désigné pour la cinquième fois de sa carrière « Meilleur gardien mondial » 2020, « Meilleur gardien européen » de l’année et a terminé sur la troisième marche du podium lors de la remise du prix du « Footballeur européen de l’année ».

C’est désormais au tour du Fan-Club de la Nationalmannschaft de le récompenser. Avec 57,8 % des voix, il est élu « Joueur de l’année » devant son coéquipier au Bayern Serge Gnabry (15%) et le défenseur central du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter (9,3%).

Le Fan-Club de la Nationalmannschaft et DFB.de remercient chaleureusement tous les participants !