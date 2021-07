Maier : « Je voulais absolument disputer les Jeux olympiques »

Arne Maier est l'un des quatre champions d'Europe U21 à figurer dans l'équipe qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo. Après un prêt à l'Arminia Bielefeld, le milieu de terrain est de retour au Hertha BSC. Le joueur de 22 ans s’est exprimé avant le début de la compétition, au cours d’une conférence de presse numérique.

Question : L'équipe a-t-elle rencontré d'autres athlètes lors de la visite du village olympique ?

Arne Maier : Le village olympique est vraiment immense, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Nous nous sommes arrêtés à la maison de l'Allemagne et avons parlé à quelques athlètes allemands. J'ai pris une photo avec le skateboarder Nyjah Huston à la cantine.

Question : L'équipe semble déjà bien rodée. Comment êtes-vous parvenus à grandir ensemble en si peu de temps ?

Maier : Quelques joueurs se connaissent depuis plusieurs années déjà. De plus, tout le monde est impatient de participer au tournoi. L'ambiance dans l'équipe est excellente, l'alchimie est bonne, tout le monde est là pour ses coéquipiers. Contre le Brésil, nous jouerons en équipe, pas de manière individuelle.

Question : L'équipe a-t-elle commencé préparer en détaille le match d'ouverture contre le Brésil ?

Maier : Stefan Kuntz nous a montré quelques vidéos. Le Brésil est une très bonne équipe, avec des joueurs de haut niveau. Mais nous savons aussi qu'ils peuvent parfois s'essouffler ou être moins forts dans les duels lorsque leurs adversaires opposent une certaine résistance. Si chacun d'entre nous est motivé, nous pouvons faire en sorte de connaitre le succès.

Question : Que peut-on attendre de ce match contre le Brésil ?

Maier : Les spectateurs peuvent s’attendre à un beau match. Nous allons affronter une équipe jeune, avec un jeu enthousiasmant et qui aime les duels, tout en restant correcte.

Question : Comment se passe la relation entre vous et Maximilian Arnold au milieu ainsi qu'avec Max Kruse devant ?

Maier : Max est un autre type de joueur que Lukas (Nmecha) ou Mergim (Berisha). Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était un bon joueur. Les automatismes ne sont pas encore établis à 100% - on ne peut pas s'attendre à cela en si peu de temps.

Question : Quelle est l'ambiance à Yokohama ?

Maier : Même si nous sommes relativement seuls ici, on sent déjà l'ambiance olympique. Mais c'est très différent dans le village olympique. C'est notre objectif de revenir ici.

Question : L'ascenseur était en panne pas dans le premier hôtel. Est-ce qu’il fonctionne maintenant ?

Maier : Il y a six ascenseurs dans l'hôtel, ils ont même des préposés aux ascenseurs qui vous accompagnent. Nous sommes actuellement au 30e étage, donc ce ne serait pas génial s'ils ne fonctionnaient pas (rires). Pour le reste, tout est parfait.

Question : Comment vous débrouillez-vous avec la chaleur et l'humidité ?

Maier : C'est très différent de la météo en Allemagne, mais nous nous sommes acclimatés. Et les autres équipes doivent y faire face également.

Question : Comment s'est passée votre convocation pour les Jeux olympiques ? Était-il clair dès le départ que vous alliez y aller ?

Maier : Stefan Kuntz m'a parlé et voulait que je fasse partie de l'équipe. Il a ensuite fait part de son désir aux dirigeants. J'ai parlé deux fois au téléphone avec Arne Friedrich et Fredi Bobic. Ils m'ont laissé la décision et j'ai bien sûr accepté, car je voulais vraiment être ici.

Question : La reprise au Hertha BSC sera-t-elle plus difficile ?

Maier : C'est un petit désavantage pour Jordan (Torunarigha) et moi-même. Nous manquerons la totalité du stage de préparation. Mais je n'y pense pas trop, je me concentre pleinement sur les Jeux olympiques.

Question : Vous vous êtes déjà entraîné avec Kevin-Prince Boateng. Comment cela s'est-il passé pour vous ?

Maier : Prince est un modèle pour tous les joueurs. Il a joué dans les plus grands stades d'Europe. C'est un honneur pour la ville et pour le club. Nous pouvons déjà voir lors des entraînements et des matchs qu'il nous sera d'une grande aide.

