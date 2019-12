Maier, Faisst et Weimar prolongent au Bayern Munich

Le Bayern Munich a prolongé les contrats de ses internationales allemandes Leonie Maier et Verena Faißt, ainsi que celui de la gardienne de but Jacintha Weimar. Maier restera une année supplémentaire au Bayern, tandis que Faißt et Weimar ont prolongé de deux ans.

Selon la manager de l’équipe Karin Danner, Maier et Faißt « sont deux piliers de l’équipes, et Jacintha Weimar est une excellente jeune gardienne au potentiel immense. » Maier joue pour le Bayern Munich depuis 2013, Faißt depuis 2016.