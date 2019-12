Magull et Benkarth rejoignent le Bayern Munich

Coup double réalisé par le Bayern Munich : le club bavarois enregistre les arrivées des deux internationales allemandes du SC Fribourg Lina Magull et Laura Benkarth. Lina Magull, la joueuse offensive de 23 ans, a signé un contrat de 3 ans qui la lie au Bayern Munich jusqu’en juin 2021. La gardienne Laura Benkarth s’est quant à elle engagée avec le club bavarois jusqu’en 2020.

« Je suis une fan du Bayern depuis que je suis petite, le fait de m’engager avec ce club représente pour moi l’accomplissement d’un rêve. » a déclaré Lina Magull peu après sa signature. «Jouer au Bayern est pour moi une étape supplémentaire dans ma progression. Je veux continuer à développer mes qualités, que ce soit sur le plan footballistique ou athlétique. » La gardienne Laura Benkarth s’est elle aussi exprimée suite à sa signature avec le club munichois : «Je vois la proposition du Bayern comme une reconnaissance pour mes performances. Je m’en réjouis énormément et c’est maintenant pour moi le moment de franchir un palier. Je veux m’intégrer le plus vite possible dans l’équipe et remporter avec elle de nombreux titres. »