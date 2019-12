Lukas Podolski distingué pour le but de l'année

Dernier match international, dernier but en sélection et but de l’année 2017 : Lukas Podolski a mis un terme en beauté à sa carrière internationale. Son but lors de la victoire en amical à Dortmund contre l’Angleterre est clairement sorti vainqueur du vote des supporters sur DFB.de. Le joueur aux 130 sélections a obtenu pour son 49e et dernier but sous les couleurs de la Mannschaft 56,8 % (2253 votants sur 3970).

Leon Goretzka atterit lui en deuxième position pour son but en talonnade inscrit face à l’Azerbaïdjan le 8 octobre à Kaiserslautern en qualification pour le Mondial, avec 15,5 % des voix (614 votants). Joshua Kimmich complète le podium avec son but en retournée acrobatique face au Danemark (1-1) le 6 juin dernier à Brondby, récoltant 10.1 % des voix (402 votants).

En 2016, Jonas Hector avait obtenu cette distinction pour son tir au but victorieux face à l’Italie à l’EURO 2016. Marco Reus a quant lui été le lauréat de l’année 2015 pour son but lors du match amical face à l’Australie (2-2). La première édition de ce prix était revenue à Mario Götze en 2014 pour son but face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2014, qui a récolté la quasi-totalité des voix.