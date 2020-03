L’UEFA reporte l’EURO à l’été 2021

Suite à une concertation ce mardi entre les 55 fédérations membres, l’Association européenne des clubs ECA, la fédération European Leagues et le syndicat des joueurs FIFPro, le comité exécutif de l’UEFA a décidé de repousser d’un an le prochain EURO, qui devrait ainsi avoir lieu du 11 juin au 11 juillet 2021.

Les matchs de barrage, qui devaient se tenir au mois de mars 2020, auront lieu en juin 2020. Le comité exécutif a décidé que toute compétition prévue en juin 2021 serait repoussée. Ceci concerne le Final Four de la Ligue des Nations, ainsi que les EURO féminin et U21. Les dates de reprogrammation ne sont pas encore fixées.

Les fans qui sont en possession de billets pour les matchs de l’EURO 2020 sont priés d’entrer en contact avec le service concerné de l’UEFA.

Avec le report de l’EURO 2020, l’UEFA souhaite maximiser les chances de permettre aux compétitions nationales et européennes de clubs d’être jouées jusqu’à leur terme avant le 30 juin 2020. Ceci pourrait avoir comme conséquence que des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa aient lieu le week-end, et que des matchs de Bundesliga se tiennent en cours de semaine, de mardi à jeudi.

[DFB]