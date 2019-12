Luca Waldschmidt quitte le groupe

Luca Waldschmidt souffre d’une fracture au visage et d’une commotion cérébrale, ainsi que d’une blessure au genou et à la cheville de la jambe droite. Des examens complémentaires seront effectués par les services médicaux de la Fédération allemande de football (DFB) et du SC Fribourg, où Waldschmidt est sous contrat.

L’attaquant a contracté ces blessures suite à un choc violent avec le gardien de l’équipe de Biélorussie Alexander Gutor samedi soir, quelques minutes après son entrée en jeu à la place de Serge Gnabry à la 84e minute. Transporté à l’hôpital, le joueur de 23 ans ne sera pas disponible pour le match de l’équipe d’Allemagne contre l’Irlande du Nord, mardi (20h45) à Francfort-sur-le-Main.