Löw : « Une immense déception »

L'Allemagne s'est inclinée 2-0 en huitième de finale de l'EURO 2020 contre l'Angleterre. Joachim Löw, qui dirigeait sa dernière rencontre à la tête de la sélection, a affiché sa déception. DFB.de a rassemblé les principales réactions d'après-match.

Joachim Löw : C'est une grande déception pour nous tous. Nous espérions plus. La confiance dans l’équipe était bien présente. Dans ce genre de match, il est important de concrétiser ses occasions. Malheureusement, nous n'avons pas marqué de buts aujourd'hui. Vous ne pouvez mettre la faute sur personne. Je suis désolé que le grand enthousiasme dans le pays ait désormais disparu. Il y a un silence de mort dans le vestiaire.

Manuel Neuer : Nous avions une grande opportunité de continuer l’aventure aujourd’hui. Contre des défenseurs anglais robustes, ce n'était pas facile pour notre attaque. Nous avons essayé d'aller de l'avant, mais nous n'avons pas réussi à les faire souffrir. Le jeu était sur le fil du rasoir. Si nous ouvrons le score ou si Thomas Muller met le but du 1-1, les choses auraient été différentes. J’étais très triste quand j'ai vu Jogi. C'est un grand homme et nous lui devons tous beaucoup. Il a marqué son époque. C'est pourquoi aujourd’hui est un jour triste.

Toni Kroos : C'était un match très équilibré jusqu'à l’ouverture du score, les deux équipes se sont neutralisées, donc ça fait mal. Nous n'avons pas offert beaucoup d’occasion à l’Angleterre, nous n'en avons pas eu beaucoup non plus, mais nous avons livré un match correct. Quand on est éliminé en huitième de finale, c'est décevant. Nous nous sommes sortis d’un groupe difficile, mais être éliminé maintenant, cela fait très, très mal.

Kai Havertz : En première mi-temps, la rencontre était équilibrée. Nous sommes mieux revenus après la pause. C'est une soirée amère pour nous et nos supporters. Défensivement et offensivement, nous sommes tous dans le même bateau, nous ne faisons qu’un. Et l'Angleterre n'est pas une mauvaise équipe non plus.