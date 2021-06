Löw : « Une affiche qui électrise tout le monde »

…de l’ambiance au sein de l’équipe : Chacun d’entre nous va essayer de réaliser sa meilleure performance, qu’importe son temps de jeu. On a pu voir que chacune de nos entrées en jeu nous a donné une nouvelle impulsion sur le terrain. Chacun de nous fera tout son possible pour que l’équipe soit victorieuse. [dfb]

… du genou à terre prévu avant le coup d’envoi : Nous sommes pour la tolérance, contre toute forme de discrimination et nous voulons nous montrer solidaires de l’équipe nationale d’Angleterre. Nous allons donc le faire. Ce sera avec plaisir, et nous n’avons pas eu besoin d’en discuter longtemps.

… d’une éventuelle séance de tirs au but : Notre entraîneur des gardiens (Andreas Köpke, ndlr) sait ce que c’est qu’une séance de tirs au but à Wembley. À partir du tableau final, on observe forcément les tireurs potentiels. Tout est possible. Quand on connait le tireur, il faut écouter ses tripes. Bien se préparer est très important pour moi.

… de Jamal Musiala : S’il entre en jeu et qu’il n’inscrit pas le but décisif, nous le renverrons en Angleterre ! rire) J’ai quelque peu blagué avec lui hier. Il sait que sa décision de jouer pour nous a été importante, mais il l’a prise avec le cœur. Il a eu besoin de deux ou trois semaines pour s’acclimater, mais il a de plus en plus montré son potentiel ces derniers jours. Quand il entre en jeu, on sait qu’il fera des choses inattendues.

… d’éventuels tirs au but : Nous avons certes essayé de simuler quelques situations qui pourraient advenir. Mais c’est très différent en match, où la pression est énorme lorsque l’on s’avance pour tirer et qu’on ne sait pas si l’on sera le seul à rater. Les deux entraîneurs auront l’objectif de gagner le match avant les tirs au but.

… de la nouvelle compétition qui débute : Je l’ai dit après la Hongrie : ceci n’est pas un concours de beauté. Il s’agissait uniquement de sortir du groupe ; et désormais, seule la victoire compte. Il ne faut pas croire que nous aurons beaucoup d’actions spectaculaires. On ne peut gagner qu’en étant performant. Il faut tout mettre dans la balance, rester calme, ne pas se laisser déstabiliser, quoi qu’il arrive.

… de Serge Gnabry : Je l’ai observé à l’entraînement et n’ai pas remarqué en lui un déficit de confiance. En tant qu’attaquant, il sait bien qu’il est jugé sur ses buts. Il est travailleur, effectue des exercices en plus, il faut même parfois le freiner un peu. Je ne manquerai pas de rappeler à mes joueurs quelles sont leurs forces.

… du match et de l’adversaire : Tous les matchs entre l’Allemagne et l’Angleterre dans un grand tournoi sont des matchs dont on parle encore pendant des années. C’est une affiche qui électrise tout le monde. Le perdant rentrera à la maison, la tension est donc bien présente. Je peux simplement dire que nous sommes motivés jusqu’aux ongles. Nous avons observé l’Angleterre à la loupe. Avant toute chose, nous sommes heureux et avons hâte de disputer un tel match et de vivre une telle soirée. Jouer ce genre de match est ma passion.

La dernière conférence de presse de la Mannschaft avant le huitième de finale de l’EURO 2020 face à l’Angleterre (mardi, 18h00) a eu lieu ce lundi soir, en compagnie du sélectionneur et du capitaine. Retrouvez ici leurs principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… du match et de l’adversaire : Tous les matchs entre l’Allemagne et l’Angleterre dans un grand tournoi sont des matchs dont on parle encore pendant des années. C’est une affiche qui électrise tout le monde. Le perdant rentrera à la maison, la tension est donc bien présente. Je peux simplement dire que nous sommes motivés jusqu’aux ongles. Nous avons observé l’Angleterre à la loupe. Avant toute chose, nous sommes heureux et avons hâte de disputer un tel match et de vivre une telle soirée. Jouer ce genre de match est ma passion.

… de Serge Gnabry : Je l’ai observé à l’entraînement et n’ai pas remarqué en lui un déficit de confiance. En tant qu’attaquant, il sait bien qu’il est jugé sur ses buts. Il est travailleur, effectue des exercices en plus, il faut même parfois le freiner un peu. Je ne manquerai pas de rappeler à mes joueurs quelles sont leurs forces.

… de la nouvelle compétition qui débute : Je l’ai dit après la Hongrie : ceci n’est pas un concours de beauté. Il s’agissait uniquement de sortir du groupe ; et désormais, seule la victoire compte. Il ne faut pas croire que nous aurons beaucoup d’actions spectaculaires. On ne peut gagner qu’en étant performant. Il faut tout mettre dans la balance, rester calme, ne pas se laisser déstabiliser, quoi qu’il arrive.

… de l’état du groupe : Nous aurons des réponses définitives demain. Ilkay Gündogan avait une contusion à la tête, il avait un peu le tournis après l’effort hier, nous verrons. Il n’a pas effectué toute la séance aujourd’hui, mais nous l’avions prévu comme cela. Robin Gosens et Antonio Rüdiger se sont entraînés, mais les médecins nous disent d’attendre, car ils souffrent d’une petite infection.

… d’éventuels tirs au but : Nous avons certes essayé de simuler quelques situations qui pourraient advenir. Mais c’est très différent en match, où la pression est énorme lorsque l’on s’avance pour tirer et qu’on ne sait pas si l’on sera le seul à rater. Les deux entraîneurs auront l’objectif de gagner le match avant les tirs au but.

… de Jamal Musiala : S’il entre en jeu et qu’il n’inscrit pas le but décisif, nous le renverrons en Angleterre ! rire) J’ai quelque peu blagué avec lui hier. Il sait que sa décision de jouer pour nous a été importante, mais il l’a prise avec le cœur. Il a eu besoin de deux ou trois semaines pour s’acclimater, mais il a de plus en plus montré son potentiel ces derniers jours. Quand il entre en jeu, on sait qu’il fera des choses inattendues.

Manuel Neuer au sujet…

… du match contre l’Angleterre : C’est un classique du football. Nous sommes très motivés et c’est super de pouvoir jouer ce match qui donne l’impression d’être en finale, après avoir joué une première finale d’entrée contre la France.

… d’une éventuelle séance de tirs au but : Notre entraîneur des gardiens (Andreas Köpke, ndlr) sait ce que c’est qu’une séance de tirs au but à Wembley. À partir du tableau final, on observe forcément les tireurs potentiels. Tout est possible. Quand on connait le tireur, il faut écouter ses tripes. Bien se préparer est très important pour moi.

… de ses attentes : L’Angleterre a jusqu’ici très bien défendu, mais n’a marqué qu’à deux reprises. De notre côté, nous devons nous stabiliser en défense, mais nous avons surtout marqué beaucoup de buts, ce qui prouve notre qualité de jeu et notre variabilité. Nous avons de la qualité sur le banc. Ce match sera peut-être une épreuve de patience si nous restons solides. L’Angleterre est capable de contrer, elle possède des joueurs rapides que nous devrions éviter d’avoir à affronter en un-contre-un.

… du genou à terre prévu avant le coup d’envoi : Nous sommes pour la tolérance, contre toute forme de discrimination et nous voulons nous montrer solidaires de l’équipe nationale d’Angleterre. Nous allons donc le faire. Ce sera avec plaisir, et nous n’avons pas eu besoin d’en discuter longtemps.

… de l’attaquant anglais Harry Kane : Il s’est sacrifié pour l’équipe pendant la phase de groupe. Mais un attaquant qui attend de marquer à nouveau est toujours dangereux. Il sera surmotivé. Nous connaissons ses qualités.

…de l’ambiance au sein de l’équipe : Chacun d’entre nous va essayer de réaliser sa meilleure performance, qu’importe son temps de jeu. On a pu voir que chacune de nos entrées en jeu nous a donné une nouvelle impulsion sur le terrain. Chacun de nous fera tout son possible pour que l’équipe soit victorieuse. ###more###