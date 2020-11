Löw : « Un jour noir »

L’équipe d’Allemagne s’est lourdement inclinée à Séville mardi soir, chez son homologue espagnol. Une défaite 6-0 qui qualifie la Roja pour le Final 4 de l’UEFA Nations League, au détriment des hommes de Joachim Löw. Retrouvez les principales réactions d’après-match, récoltées par DFB.de.

Le sélectionneur Joachim Löw : C’est un jour noir comme un corbeau. Rien n’a fonctionné. En termes de langage corporel, d’intensité, d’énergie dans les duels, nous étions absents. En défense comme en attaque, rien de ce que nous voulions faire n’a fonctionné. Après le premier but espagnol, nous avons totalement laissé tomber notre stratégie. Nous sommes partis à l’attaque, ouvrant ainsi des espaces. Nous avons joué sans organisation, sans communication. C’était fatal. Nous n’avons pas réussi à prendre le jeu à notre compte et à gagner des duels. Aujourd’hui, nous avons nettement reculé dans notre progression. Nous devons analyser cette défaite pour voir dans quels domaines il faut reprendre les choses en main. C’est une grande déception. Aujourd’hui, tout a été mauvais.

Oliver Bierhoff : Il faut d’abord digérer, ce qui va prendre un certain temps. Tout est allé de travers. Dès que nous avons récupéré un ballon, nous l’avons rapidement reperdu. L’équipe s’est ainsi peu à peu effondrée, ce qui ne devrait pas se produire, mais ça arrive. Nous sommes passés à côté des duels et de la maîtrise du ballon. Il va falloir apprendre de cette défaite et en tirer les bonnes conclusions.

Toni Kroos : Nous n’avons absolument rien maîtrisé défensivement. L’Espagne nous a montré comment faire. Notre ambition était de rester solide en première mi-temps. Après le premier but, nous sommes devenus trop nerveux et avons peut-être ouvert nos espaces trop tôt. En deuxième mi-temps, nous voulions partir à l’attaque, mais ça n’a pas fonctionné non plus. Il sera important d’analyser ce match. Il y a beaucoup à faire.

Manuel Neuer : C’est très décevant pour nous tous. Nous nous sommes tous loupés. Que ce soit dans le langage corporel ou dans la communication, c’était insuffisant. Nous avons encore du temps devant nous, et tout peut nous aider à progresser, y compris une telle défaite.

Serge Gnabry : Rien n’a penché en notre faveur. Nous n’avons pas réussi à avoir le match sous contrôle. C’est une victoire méritée pour l’Espagne, y compris sur ce score. Nous avons été mauvais, il n’y a aucune excuse. Nous savons désormais où nous en sommes. Ce n’est pas normal de perdre aussi largement contre un aussi bon adversaire.

[dfb]