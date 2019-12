Löw : « Très content pour Deschamps »

Joachim Löw s’est exprimé ce mercredi en conférence de presse, la veille du match d’ouverture de l’UEFA Nations League face à l’équipe de France, à Munich (coup d’envoi à 20h45). DFB.de a rassemblé ses principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… de son système tactique : Nous étions une équipe qui donnait beaucoup d’importance au jeu, à la possession, à la domination. Nous l’avons bien mis en pratique ces dernières années et n’allons donc pas tout remettre en cause. Mais nous devons nous adapter. Nous ne voulons pas perdre en force offensive, tout en stabilisant notre défense.

… de l’importance des deux prochains matchs : C’est un nouveau départ et nous avons des choses à corriger. Nous avons eu des discussions concernant le sportif et la tactique. Nous sommes désireux de montrer un tout autre visage que pendant la Coupe du monde. Nous étions tous très contents de nous retrouver. Au téléphone avec les joueurs, j’avais déjà ressenti une impatience positive de réparer les erreurs commises en Russie. Deux mois ont passé, chacun a eu le temps d’analyser, de se remettre en question, de mettre le doigt sur ce qui n’allait pas. J’ai ressenti chez eux beaucoup d’autocritique. Les entraînements sont concentrés, on sent que c’est un nouveau départ.

… de la passion de jouer pour l’équipe nationale : Nous avons évidemment abordé certains sujets ces deux derniers jours. Aux entraînements, on sent que l’équipe est consciente qu’elle doit se racheter. L’équipe doit désormais démontrer cette envie et cette flamme. Je suis convaincu qu’ils vont le faire.

… des nouveaux sélectionnés Thilo Kehrer, Nico Schulz et Kai Havertz : Les nouveaux arrivants se sont bien insérés dans l’équipe et ont fait bonne impression. Ils ont de bonnes bases techniques et collectives. Il est prévu qu’ils aient tous du temps de jeu.

… de la tactique : Il est possible qu’on mette en place une défense à trois. Mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus important. L’important, c’est que tout le monde défende. C’est une question d’équipe, pas de système tactique.

… de la Nations League : Je pense que cette compétition est une bonne chose. Elle offre quelque chose de nouveau à côté des matchs de qualifications. Il n’y a en général qu’un ou deux favoris par groupe, et les petites équipes n’avaient aucune chance de se rapprocher d’une qualification pour l’EURO. C’est différent maintenant. Et il est possible d’être relégué, c’est donc une compétition, et les compétitions sont toujours bonnes pour les joueurs.

… de l’équipe de France : C’est un adversaire qui permettra de nous jauger. Il faudra montrer ce que nous avons fait de bien ces dernières années. La force de la France, c’est sa défense. Quand ils ont la place, ils attaquent en contre avec des joueurs rapides et techniques. Nous n’aurons pas le droit de leur laisser cette place. Ils méritent totalement d’être champions du monde, car ils sont la meilleure équipe du monde depuis un ou deux ans. Ils ont un équilibre, sont bons dans les duels et ont de la qualité individuelle, ils mettent toujours leurs bons joueurs dans les meilleures dispositions. Ils ont des joueurs de haut niveau à tous les postes, même chez les remplaçants.

… de Didier Deschamps : J’ai de bons rapports avec lui, nous sommes proches. Nous nous rencontrons souvent lors de congrès et discutons quand nous en avons l’occasion. Nous sommes toujours contents de nous voir. J’observe les Bleus depuis quelques années. Il a donné un nouveau visage à son équipe, et les résultats parlent pour lui. Je considérais déjà la France comme un favori pour le titre en 2014. Je suis très content pour lui aujourd’hui.

[dfb]