Löw : « Tous les joueurs sont prêts »

Avant de retrouver la sélection ukrainienne samedi soir (coup d’envoi à 20h45) en UEFA Nations League, le sélectionneur Joachim Löw et le capitaine Manuel Neuer ont répondu aujourd’hui aux questions en conférence de presse digitale. En voici les principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… du match contre l’Ukraine : Notre premier objectif, et le plus important, est de gagner demain. Nous avons rencontré quelques difficultés ces derniers matchs, et voulons corriger le tir. Tous les joueurs sont prêts, tous sont disponibles. Nous ne nous laissons pas déconcentrer par le résultat de l’Ukraine face à la France (défaite 1-7, ndlr), car la plupart des joueurs qui seront titularisés contre nous étaient mis au repos.

… de l’adversaire : L’équipe nationale d’Ukraine a beaucoup de qualités et a beaucoup progressé sous la direction d’Andriy Chevtchenko. Techniquement et collectivement, c’est une équipe forte, bien organisée, et rapide en contre-attaque.

… de sa composition d’équipe : Nous nous entraînons aujourd’hui tous ensemble pour la première fois. Hier, seuls les joueurs du Bayern Munich et du RB Leipzig se sont entraînés. J’attends notre dernière séance, et je prendrai ensuite les trois ou quatre décisions qu’il reste à prendre.

… de Joshua Kimmich : Il personnifie la passion et le professionnalisme. Il est extrêmement ambitieux et motivé. Il dégage cette mentalité de gagnant peu importe son poste, et a constamment progressé ces dernières années. Il veut toujours prendre des responsabilités, et on sent qu’il veut toujours s’améliorer.

… des critiques après le match contre la Turquie : Je n’ai rien lu ces deux derniers jours, car je me fiche complètement de ce qu’on pourrait bien dire. Je ne prends que des décisions quand j’en suis absolument convaincu. Nous avons élaboré un plan quant à notre façon de gérer cette saison. Nous voulons évidemment toujours gagner, et j’étais très frustré de concéder cette égalisation à la dernière minute. Les matchs amicaux sont d’excellentes occasions pour permettre aux jeunes joueurs de montrer ce qu’ils savent faire. C’est positif pour leur expérience, et ça m’apporte de bons enseignements. Le résultat est secondaire, même si tout le monde n’est pas d’accord avec ça. Mais je sais pourquoi je le fais. Je comprends les critiques, mais elles m’importent peu.

Manuel Neuer au sujet…

… de son retour après des mois d’absence : Je suis dans un bon état d’esprit et je suis content que tous les joueurs soient de retour et prêts à repartir. L’important sera de gagner un match et de s’entraîner ensemble. Notre dernier match au complet date d’il y a 11 mois. C’était une victoire 6-1 contre l’Irlande du Nord. Nous voulons rester sur cette lancée et démarrer une série positive.

… du calendrier chargé : La question est de savoir comment nous gérons cette situation. Se lamenter ne nous aidera pas. Il faut l’aborder de façon positive, il y a beaucoup de compétitions à disputer, et peu de temps pour s’entraîner. Une période pour souffler serait bien sûr agréable, mais le fait est que nous n’avons pas de temps pour cela.

… de l’influence du Bayern Munich : Avec l’équipe d’Allemagne, nous avons terminé premiers de notre groupe de qualification pour l’EURO, et nous l’avons fait tous ensemble, pas seulement les joueurs du Bayern. L’esprit d’équipe, la cohésion que nous avons au Bayern a été la clé de nos succès récents. Avec la sélection nationale, nous avons besoin d’enchaîner les matchs et les entraînements, mais ils seront rares. Il faut être ensemble le plus possible, afin que la même chose puisse prendre forme. [dfb]