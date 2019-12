« Ils ont un peu plus d'expérience à ce niveau » : Süle et Rüdiger

Löw : « Süle et Rüdiger vont dorénavant jouer un rôle important »

Avant le début de la nouvelle année de l'équipe d’Allemagne, Joachim Löw évoque le match contre la Serbie à Wolfsburg mercredi (20h45). DFB.de a repris les déclarations les plus importantes.

JOACHIM LÖW AU SUJET...

... du match contre la Serbie : « Il y a deux choses que nous voulons transmettre rapidement. Premièrement, nous devons discuter aujourd'hui et demain des aspects tactiques avec les joueurs et les réexaminer. Deuxièmement, nous voulons montrer aux joueurs présents et à la jeune équipe que nous avons une confiance absolue en eux. Nous voulons également leur donner l'opportunité de progresser et de leur donner des responsabilités. De plus, nous devons pouvoir apporter des solutions aux joueurs en cas d’échec. Les joueurs ont besoin de la confiance de nos entraîneurs dans les mois à venir. Nous voulons leur faire comprendre clairement qu'ils obtiendront le temps dont ils ont besoin.

... de l’approche tactique : Joshua Kimmich jouera une fois de plus en numéro six, ce qui a fait ses preuves en Ligue des nations avec Toni Kroos, Leon Goretzka ou Ilkay Gündogan à ses côtés. Il est nécessaire d’être flexible. Nous sommes souvent passés d'une défense à quatre à une défense à trois, ce qui sera très important pour les mois à venir. Je ne veux en aucun cas me limiter, car l'équipe doit maîtriser ces deux tactiques de base. Si nous sommes bien organisés, nous n'avons pas de problèmes. Ce qu'il faut améliorer, c'est la défense après une perte de balle. Nous avons été extrêmement vulnérables face aux Pays-Bas à la fin du match. Nous voulons également améliorer la défense sur les coups de pieds arrêtés et le passage rapide à l'offensive. Peu importe le système que nous jouons, nous devons profiter de notre vitesse. Nous avons eu beaucoup de matchs avec beaucoup de possession de balle, mais peu de mouvement jusqu'au but. Il y a eu du progrès récemment contre la France, les Pays-Bas et la Russie.

... de la composition : Serge Gnabry n'a pas pu s'entraîner depuis deux ou trois jours, il ne participera pas au dernier entraînement, mais s'entraînera individuellement. Nous prévoyons une intensification du rythme demain, mais ce sera trop tôt pour une titularisation. Nous allons inclure Serge dans le programme à partir de jeudi. Nous n'avons pas encore pris de décision concernant le gardien. Il est clair que Niklas Süle et Antonio Rüdiger vont dorénavant jouer un rôle important en défense, ils ont un peu plus d'expérience à ce niveau.

... de Leroy Sané : Sa progression a été bonne, surtout maintenant avec l'équipe nationale. Elle avait de toute façon été bonne à Manchester City. Il a continué sur sa lancée, mais ce qui compte beaucoup pour moi, c'est qu'il nous a montré qu'il a fait un grand pas en avant. Il a très bien réalisé ce qu'on attendait de lui. Il possède des capacités exceptionnelles et les a mises en valeur avec nous au cours des six derniers mois. Leroy recèle encore plus de potentiel et peut devenir à l'avenir un joueur très important pour nous.

... de Marco Reus : Marco a une très bonne forme et est le moteur du jeu de Dortmund, où il occupe également une position de leader. Il a souvent été absent à cause de blessures, mais nous espérons qu'il pourra rester en permanence dans l'équipe et devenir un leader.

... de la pression quant au résultat : Quand on opère des choix sans alternative pour les jeunes joueurs en vue des qualifications, on prend un certain risque. Tu ne sais pas si cela va fonctionner rapidement. Je suis convaincu que les jeunes joueurs en sont capables et je suis prêt à prendre ce risque.

... de la préparation en vue des qualifications de l’EURO : Nous voulons préparer tous les joueurs pour le match contre les Pays-Bas, c'est certainement le match le plus important. Nous devons également nous préparer pour le match contre la Serbie, car elle a un jeu similaire, une très bonne technique et des automatismes semblables sur certains points. Le match à Wolfsburg est important, les entraînements sont importants, mais tout a été conçu en vue du début des qualifications dimanche. Je dois observer les nouveaux joueurs à l'entraînement d'aujourd'hui et parler ce soir à quelques joueurs qui ont beaucoup joué, car je dois faire attention à l'un ou à l'autre.

LEROY SANÉ AU SUJET...

... du rôle de leader au sein de l’équipe d’Allemagne : Je me suis fixé l'objectif de progresser davantage, de faire de mon mieux à chaque match. Je me sens à l'aise dans cette situation.

... mon temps avec l'équipe nationale : J'ai été ravi de venir jouer pour l'équipe d’Allemagne. Ça reste un très grand défi. J’adore les défis, parce que ça permet d'évaluer son niveau.

... de ses performances sous les couleurs de la Mannschaft : Au début, j'ai dû m'habituer au jeu de l'équipe nationale. Ce n'était pas facile d’adopter le bon rythme parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'essaie de bien m'adapter sur le plan tactique. Tout se passe très bien en ce moment, mais on peut toujours mieux faire.

... les différents systèmes de jeu de Manchester City et de l’équipe d’Allemagne : Il faut prendre son temps pour s'y habituer. Mais les joueurs à notre niveau doivent être bons avec les deux systèmes.

... des qualités des autres légionnaires anglais : Tout le monde connaît les qualités des deux joueurs (Ilkay Gündogan et Antonio Rüdiger ; N.D.L.R.). Mais nous avons généralement de très, très bonnes qualités à chaque poste.

... de l'influence de Pep Guardiola, entraîneur de City : Il a beaucoup contribué à mon développement. Il essaie d'améliorer chaque joueur chaque jour et de travailler sur les points faibles. J'ai beaucoup évolué grâce à Pep.

... de la comparaison entre les championnats anglais et allemand : Le championnat anglais se trouve un peu devant la Bundesliga. Mais le championnat allemand n'est pas si loin. Il y a toujours un changement dans les compétitions internationales. Cette année, l'Angleterre est représentée par de nombreux clubs, mais cela peut changer d'année en année.

... de sa paternité : «C'est une situation complètement différente. Ma fille me fait penser à d’autres choses, je peux me déconnecter et n'avoir d'yeux que pour elle. Vous vous découvrez sous un nouvel angle, ce qui permet de progresser davantage.

LUKAS KLOSTERMANN AU SUJET...

... de ses premières impressions sur la Mannschaft : « J'ai été très bien accueilli. Bien sûr que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Le voyage était un peu inhabituel, vu que j'arrivais souvent seul chez les U21.

... des meilleurs joueurs dans l’équipe : Pour moi, le sujet des leaders n'est pas seulement une question d'âge. Quand je regarde le développement de Leroy, je constate qu'il a fait énormément de bonnes choses. Je peux le prendre en exemple

... de sa pause blessure après les JO 2016 : Il m'a fallu un certain temps pour revenir à un niveau satisfaisant, car des complications étaient apparues vers la fin.

[DFB]