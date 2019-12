Löw : « Stark et Waldschmidt débuteront contre l’Argentine »

Mercredi soir (20h45), l’équipe d’Allemagne affrontera l’Argentine pour un match amical de prestige. Ce mardi en conférence de presse à Dortmund, le sélectionneur Joachim Löw et les joueurs Marc-André ter Stegen et Julian Brandt ont répondu aux questions.

Joachim Löw au sujet…

… de la composition probable contre l’Argentine : La situation du groupe est la suivante. Robin Koch et Sebastian Rudy ont été appelés en renfort et rejoindront l’équipe aujourd’hui. Timo Werner devrait nous rejoindre mercredi ; son état de santé s’est amélioré, mais il ne jouera pas contre l’Argentine. Jonathan Tah va certainement déclarer forfait, car il est également malade. Il ne peut pas s’entraîner aujourd’hui. Ilkay Gündogan ne jouera pas non plus, il a une légère blessure musculaire, mais nous espérons qu’il pourra s’entraîner jeudi ou vendredi. Marco Reus a un léger problème au genou, mais rien de grave d’après ce que je sais. Nous prendrons une décision le concernant après le dernier entraînement, demain. Niklas Stark va jouer, je l’ai prévu depuis longtemps. Il montre continuellement de bonnes performances à Berlin. C’est un joueur qui se montre, qui organise beaucoup, qui parle. Cela me plait. Il sera titulaire, tout comme Luca Waldschmidt.

… des nombreuses blessures : La situation est tendue et désagréable. Nous avons beaucoup de forfaits. On ne pourra donc pas beaucoup attendre de la part de l’équipe, car les automatismes vont manquer. Mais on peut s’attendre à ce que les joueurs jouent leur chance à fond, avec de l’engagement, du sérieux et beaucoup d’intensité.

… du manque d’automatismes : Quand on amorce un renouvellement au sein de l’équipe, on sait que cela prendra du temps. L’équipe nationale n’est pas un club. Nous n’avons que peu de temps pour mettre en pratique nos idées, et l’entente collective sur le terrain est un élément important. Notre situation actuelle, avec tous ces blessés, n’était pas souhaitable et nous complique la tâche en vue de 2020. J’espère que quelques joueurs seront à nouveau disponibles en novembre.

… du rappel de Sebastian Rudy : Sebastian a débuté chaque match d’Hoffenheim cette saison. Il est en forme. Il connait la maison. Il apporte un certain calme balle au pied, c’est important dans une équipe aussi jeune.

… de Robin Koch : Robin Koch peut jouer à différents postes dans la défense, même en numéro 6 si besoin. Il était international espoir. Il montre des performances constantes avec Fribourg. Il est en forme et polyvalent. C’était important pour moi.

… de ses souvenirs contre l’Argentine : En 2006, nous avons vécu un match très riche en émotions, avec une victoire aux tirs au but. En 2010, nous avons certainement joué notre meilleur match contre l’Argentine. Nous étions très convaincants et avons remporté notre plus large victoire.

… de la surcharge du calendrier : On ne peut que prévenir. La limite est atteinte pour les joueurs si nous voulons continuer à voir du bon football. Créer de nouvelles compétitions n’aurait pas de sens. Il faut faire attention.

… de la concurrence au poste de gardien de but : Il n’existe pas de problème entre les deux gardiens, leur relation est respectueuse. Marc veut montrer qu’il évolue à un très haut niveau, comme Manu. On peut avoir une confiance absolue en Marc.

Marc-André ter Stegen au sujet…

… du match face à l’Argentine : Je ne me sens pas mis sous pression. Je veux donner le meilleur de moi-même, comme toujours. Nous voulons nous présenter sous notre meilleur jour. Malgré les absences, je pense que nous aurons beaucoup de qualité sur le terrain. C’est une chance donnée à chacun de se montrer, et pour moi aussi.

… de la concurrence au poste de gardien de but : Chacun veux jouer et montrer ce qu’il sait faire. C’est pareil à tous les postes. Le plus important pour moi est de bien jouer. Je vais tout faire pour devenir le numéro un. C’est mon objectif personnel, mais l’objectif collectif de faire un bon tournoi est plus important. Manu et moi gérons cette situation de manière très professionnelle. Nous nous entendons bien et nous allons nous soutenir mutuellement. Je veux faire en sorte que la décision du sélectionneur soit la plus difficile possible.

Julian Brandt au sujet…

… du match contre l’Argentine : Les nombreux forfaits compliquent la situation. Mais une fois sur le terrain, l’intensité sera là ; pas besoin d’avoir beaucoup joué ensemble pour ça. Tout ne fonctionnera pas, mais nous ferons le maximum.

… de la jeunesse de l’équipe : Nous essayons d’écrire notre propre chapitre. Mais il nous faut encore du temps. L’équipe est sur le bon chemin pour être performante à l’avenir et réaliser de grandes choses.

[dfb]