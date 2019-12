Löw : « Schulz, Brandt et ter Stegen seront titulaires »

En conférence de presse la veille du match amical face au Pérou (coup d’envoi à 20h45 à la Rhein-Neckar-Arena), Joachim Löw s’est exprimé sur l’adversaire et les probables changements dans sa composition d’équipe. DFB.de a regroupé les principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… du match nul 0-0 contre la France : Face à une équipe qui possède une grande qualité offensive, nous avons bien travaillé défensivement. Puis nous avons davantage réussi à nous mettre en valeur offensivement après la pause. Il faut trouver le bon équilibre – ce thème va nous accompagner encore de nombreuses semaines. Le Pérou est une équipe au style similaire à celui de la France.

… de la composition de départ face au Pérou : Je prévois de procéder aux six remplacements auxquels j’ai droit. Nico Schulz sera titulaire sur le côté gauche, Julian Brandt débutera aussi. Marc-André ter Stegen sera dans les buts, comme prévu. Mats Hummels ne pourra pas jouer, il souffrait déjà du tendon d’Achilles avant le match contre la France. Rien de dramatique, mais il est logique qu’il se repose quelques jours.

… du côté droit : Joshua Kimmich est une solution de court terme pour le poste de milieu défensif, il a bien joué. Matthias Ginter est très fort dans les duels et a sauvé les meubles à plusieurs reprises contre la France, c’était un bon match de se part sur le côté droit. Il pourra peut-être jouer encore plus offensivement à l’avenir sur ce poste. Je vois également Thilo Kehrer comme potentiel arrière droit chez nous.

… du Pérou : J’attends de mes joueurs qu’ils montrent la même envie et le même engagement que contre la France. Il faudra être compact pour jouer les duels, et montrer encore plus de courage dans les transitions une fois le ballon récupéré. Le Pérou est très solide derrière, ils cherchent les duels.

[dfb]