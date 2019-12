Löw : sans Boateng, Hummels et Müller contre l’Autriche

Le match amical face à l’Autriche ce samedi à Klagenfurt (coup d’envoi à 18h) sera le dernier test grandeur nature pour les joueurs de Joachim Löw avant la publication de la liste des 23 joueurs retenus pour la Russie, qui doit être communiquée à la FIFA le lundi 4 juin au plus tard. La veille du match, Löw s’est exprimé en conférence de presse sur ce nouveau duel avec le voisin autrichien.

Joachim Löw au sujet…

… des titulaires contre l’Autriche : Tout se déroule comme prévu pour Manuel Neuer, il a participé à chaque séance d’entraînement sans aucun problème. Il devrait être titulaire samedi. Je vais discuter avec Manu ce soir, et si tout est en ordre, il jouera. Jérôme Boateng n’est pas encore en forme et Toni Kroos n’arrive que samedi. Mats Hummels et Thomas Müller resteront ici, car je sais déjà ce dont ils sont capables. Tous les autres viendront à Klagenfurt. Mesut Özil, Sami Khedira et Ilkay Gündogan n’ont pas beaucoup joué en fin de saison, il faut qu’ils retrouvent du rythme.

… de Nils Petersen : Nils jouera en Autriche, mais je ne sais pas encore dans quelle mi-temps. Il a fait forte impression ces derniers jours, je suis de plus en plus satisfait de lui. Il a montré lors des deux matchs contre les U20 qu’il était polyvalent et endurant, disponible, ainsi que volontaire en défense. Il s’écarte aussi parfois sur les ailes. Je suis entièrement satisfait de lui.

… de la liste des 23 : Je suis complètement détendu. Nous allons bien sûr avoir des discussions intenses. Cette décision finale ne nous fera pas plaisir, à aucun de nous. Nous imaginons les avantages et les inconvénients qui peuvent intervenir en cours de tournoi et choisissons les joueurs pour y faire face. Je parlerai aux joueurs lundi matin. La décision doit être rendue à la FIFA à midi, au plus tard. C’est parfois une question d’arguments, et parfois une question de feeling. Une réponse négative est parfois une déception pour le joueur, nous ne prenons pas ces décisions de gaité de cœur, mais nous devons le faire. Un petit monde s’écroule pour les joueurs concernés, la déception est grande. Tout ne dépend pas du match de samedi, mais il influera quand même sur la décision. J’ai prévu d’effectuer le plus de remplacements possibles, peut-être dès la mi-temps.

… des chances de Manuel Neuer : Il a fait de bons matchs contre les U20. Nous discuterons avec les entraîneurs dimanche. Manuel nous dira en toute franchise s’il se sent prêt à être à son maximum, puis nous déciderons dimanche.

… de la progression de Marc-André ter Stegen : J’ai dit à Marc aujourd’hui à quel point sa saison fut bonne. À ses débuts chez nous, il a connu quelques difficultés. Je suis impressionné par la manière dont il a mis tout cela derrière lui pour devenir un très, très bon gardien jouissant d’un bon statut à Barcelone. Il a énormément muri, il est stable, calme, et il ne se laisse pas déconcentrer par les erreurs.

… de Marco Reus : C’est une bonne chose pour nous tous qu’il soit de retour, après cette longue période. Il était important pour lui d’intérioriser à nouveau certains automatismes. Je trouve qu’il joue de façon très intelligente. Il fait preuve d’un immense savoir-faire dans ses actions, il est raffiné dans la finition. Il jouera contre l’Autriche car il est important qu’il s’adapte à son équipe. Il a des capacités énormes, il joue parfois comme une fusée. J’espère qu’il passera sans problème les entraînements de la semaine prochaine, afin qu’on puisse connaitre la joie de la voir à la Coupe du monde.

… de l’Autriche : L’Autriche est une excellente équipe. Quatre victoires en quatre matchs sous l’entraîneur Franco Foda, dont contre l’Uruguay, ça en dit long. Ils sont très flexibles et vont nous pousser à jouer à 100%.

… des innovations techniques : Je pense que les Headsets en tribunes pourront être utiles pour nous. L’un de nos entraîneurs est toujours en tribune. Avec le Headset, nous pourront peut-être modifier certaines choses en cours de première mi-temps. Cela peut nous aider sur certaines phases. Mais nous nous en sommes jusqu’à présent très bien sortis avec le compte-rendu à la pause.

[dfb]